Ciutadans s'oposa a la cessió del pati de la Diputació a l'Odeon

Ciutadans demana a l'Ajuntament de Girona que s'oposi a la cessió del pati de la Diputació a l'antic teatre Odeon i que el reclami per a la ciutat. La formació ha sortit al pas després que es conegués que l'administració pública estudia cedir un espai al propietari d'aquest emblemàtic edifici del Barri Vell, on es projecta un negoci de restauració per a 400 persones.

«Mostrem la nostra completa oposició a una cessió d'aquest pati de la Diputació a un particular perquè hi pugui establir una terrassa i explotar l'espai econòmicament, és evident que aquesta maniobra no té per objecte l'interès públic», manifesta el portaveu de Cs, Daniel Pamplona.

A més, indica que davant la possibilitat que la Diputació es desprengui d'aquest espai l'Ajuntament «ha de posicionar-se per reclamar-lo per a la ciutat i així obtenir un enllaç entre el carrer del Sac i la pujada de Sant Martí, donar-li altres usos que beneficiïn el conjunt de la ciutadania o convertir-lo en un espai de memòria històrica destinat a les víctimes gironines d'ETA».

Pamplona també qüestiona el paper de la Diputació en aquest afer en considerar que és un organisme supramunicipal que hauria de vetllar pels interessos del conjunt de la ciutadania de la província de Girona. «Regalant aquest espai al propietari de l'Odeon perquè en tregui benefici econòmic individual no es repercutirà en el benestar dels gironins i, a més, vulnera el principi d'igualtat», afirma el portaveu.