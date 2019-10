Tornen a posar en marxa l'ascensor que uneix les Pedreres i Vista Alegre

L'Ajuntament de Girona ha tornat a posar en funcionament l'ascensor que connecta els barris del Carme - Vista Alegre i les Pedreres. Feia pràcticament set setmanes que no es podia fer servir perquè algú va malmetre la porta i el sistema de funcionament de l'aparell. Va ser el 22 d'agost. I aquell no havia estat l'únic cop que un acte vandàlic deixava la instal·lació en desús. Durant els mesos de juny i juliol ja havia estat aturat per l'acció d'uns brètols.

La lentitud a tornar a posar en marxa l'ascensor ha provocat les queixes de diversos grups de l'oposició, les dues ocasions, així com d'usuaris que feien servir l'aparell per pujar o per baixar, com ara pares i mares i alumnes de l'escola Annexa - Joan Puigbert. Al mateix temps, expressaven la seva preocupació per l'incivisme i la brutícia a la zona.

La instal·lació de l'ascensor va tenir un pressupost d'uns 113.000 euros i estava inclòs en els pressupostos participats de les associacions de veïns de Carme - Vista Alegre i Pedreres - Fora Muralla dels any 2014 i 2015. Es va inaugurar el 25 d'octubre del 2016.