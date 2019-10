Guanyem reclama un plec de mesures per lluitar contra la segregació escolar a Girona

Guanyem Girona presentarà una moció al proper ple de l'Ajuntament on es plantegen un seguit de mesures que busquen frenar la segregació escolar a la ciutat. El regidor Pere Albertí ha remarcat la necessitat de recuperar mocions sobre educació aprovades al plenari municipal amb anterioritat que el govern ha deixat "guardades en un calaix". El regidor de l'oposició ha reiterat la necessitat de recuperar la moció sobre la Plataforma Educació 360, que ha definit com "un pilar fonamental per assolir l'equitat educativa". En aquest punt, Guanyem Girona sosté que l'assignació d'una partida pressupostària que permeti engegar els projectes relacionats amb la iniciativa és "indispensable".

D'altra banda, la moció de Guanyem posa èmfasi en la necessitat que el consistori gironí assumeixi el compromís de ser "més actiu" davant el Departament d'Educació quan aquest qüestioni l'existència d'algunes línies escolars públiques a la ciutat. El regidor de la formació municipalista ha demanat "més fermesa" i ha recordat que el propi Consell Municipal d'Educació va reclamar "insistentment" aquesta defensa de l'escola pública a Girona. "L'educació és el pilar bàsic per lluitar contra la segregació escolar i és indispensable dedicar-hi els recursos necessaris", ha assenyalat el representant de Guanyem. Albertí també ha reivindicat l'educació de 0 a 3 anys, on el consistori hi té competències exclusives.

La moció de Guanyem vol reforçar l'oferta pública d'escoles bressol, recuperant els recursos existents abans de la crisi, i treballar per l'ampliació de places públiques eliminant les concertades. El regidor de Guanyem ha indicat que en aquesta primera fase educativa és on l'Ajuntament pot afavorir més en la inclusió i el desenvolupament igualitari de totes les criatures.

Per últim, des de Guanyem han celebrat que el govern municipal anunciés que està treballant en un pla per revisar les instal·lacions escolars. Tot i això, Albertí ha destacat que la moció del seu grup municipal inclou el compromís d'activar el Pla de Manteniment d'Escoles i l'assignació d'un pressupost i una calendarització d'actuacions com a mesura per assegurar que es portin a terme les accions necessàries i per assegurar-ne el bon estat.