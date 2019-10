Un gos mossega una dona al braç a Girona i el propietari el porta a matar a un veterinari

Un gos va mossegar el braç d'una dona de Girona aquest dilluns a primera hora del matí en un camí de la vall de Sant Daniel i, posteriorment, el propietari hauria portat el gos a una clínica veterinària i hauria demanat que el matessin. La decisió de sacrificar l'animal l'hauria tirat endavant per iniciativa pròpia.

L'atac de l'animal va deixar una ferida oberta a sobre del colze del braç esquerre de la dona, que tenia previst presentar una denuncia per l'atac patit.

La policia municipal de Girona nunciarà l'amo per diferents irregularitats en l'ordenança municipal de tinença d'animals,segons van confirmar fonts municipals, possiblement relatives a la documentació del gos.

Segons els veïns de la zona, l'animal ja havia mossegat altres persones que passaven pel camí en el passat, així com el gos d'una veïna que el portava a passejar, i el propietari acumulava diferents denúncies. Segons l'Associació de Veïns de la vall, els havia amenaçat en deixar anar els gossos si tornaven a passar per allà. Des de l'entitat veïnal s'ha volgut donar suport a la dona atacada per l'animal i s'ha explicat que el problema no era «només el gos» sinó que «el problema més greu és l'amo». L'Associació està estudiant denunciar els fets i el propietari.

L'atac es va produir en un camí molt concorregut entre gent que vol gaudir de la vall de Sant Daniel a peu o en bicicleta i que uneix la plaça de les Sardanes amb la font dels Lleons.

Fa uns dies, a la mateixa vall hi va haver-hi un seguit d'atacs d'una manada de gossos assilvestrats a un tancat on hi havia cabres. En total van morir sis cabres. Finalment, es va aconseguit capturar cinc gossos.