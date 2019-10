Salt reprèn les obres d'asfaltatge aturades durant l'estiu per "mala praxi"

L'Ajuntament de Salt reprendrà les obres d'asfaltatge de diferents carrers de la vila durant les pròximes setmanes. Els treballs es van haver de paralitzar a l'estiu per "incompliment i mala praxi" de l'empresa que efectuava els treballs, segons explica el regidor d'Entorn Urbà, Àlex Barceló. Ara, el consistori ha tret a licitació les obres pendents i s'han afegit noves actuacions a petició dels veïns, que representen una inversió extra de 59.000 euros.

Les actuacions més importants són les que es faran al carrer Torres i Bages (entre Manuel de Falla i Ramon y Cajal) i la cruïlla entre el passeig dels Països Catalans i el passeig del Marquès de Camps. El pressupost d'aquestes dues obres és de 47.800 euros i tenen un termini d'execució d'un mes i mig.



Obres paralitzades

A principis d'any, l'Ajuntament va aprovar destinar 119.908 euros a asfaltar els carrers "més urgents" de la vila. Abans de l'estiu es van arranjar algunes de les vies contemplades en el pla com són el carrer de les Filadores, Doctor Castany i Rafael Masó. El juliol, però, les obres es van paralitzar i es va deixar els carrers Torres i Bages i Països Catalans pendents. L'aturada va ser per "incompliment i mala praxi" de l'empresa que efectuava els treballs. L'Ajuntament va rescindir el contracte i es van treure a licitació les obres que quedaven per fer.

En el nou contracte, però, es van afegir noves actuacions a petició dels veïns. "Hem aprofitat que s'ha modificat la licitació després de la rescissió del contracte d'asfaltatge per incompliment i mala praxi. Aquest parèntesi ens ha permès recollir aquestes propostes que ara podrem executar", explica Barceló.



Noves actuacions

Així, també està previst que durant el darrer trimestre d'aquest 2019 s'actuï en cinc punts més de la xarxa viària saltenca. Aquestes obres tenen un pressupost de 59.000 euros.

Concretament, al carrer Llarg s'ampliarà la vorera en un tram a l'alçada de la cruïlla amb el carrer Sant Joan; mentre que al carrer Doctor Ferran, entre Guilleries i Roca Delpech, se situaran tots els aparcaments en línia per evitar els problemes de circulació que es patien.

D'altra banda, s'elevarà el pas de vianants que enllaça la plaça de la Llibertat amb la Casa de Cultura Les Bernardes amb l'objectiu d'augmentar la seguretat dels vianants, reduint la velocitat del trànsit que circula per aquest punt. També es millorarà l'evacuació de l'aigua al carrer Sant Antoni amb la instal·lació de tres reixes interceptores que derivaran l'aigua cap a la séquia; mentre que a l'avinguda de la Pau s'instal·laran senyals lluminosos als passos de vianants per tal de fer-los més visibles i millorar la seguretat.

A banda de les actuacions que s'executaran durant el darrer trimestre d'aquest 2019, l'Ajuntament de Salt també ha replantejat el projecte previst al carrer Doctor Castany. Finalment les obres no inclouran només la millora de l'asfaltatge i durant els treballs s'ampliarà també la vorera.