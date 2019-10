Ryanair no preveu oferir cap nou vol des de l'aeroport de Girona per a l'estiu vinent

Ryanair no té previst oferir cap nou vol des de l'aeroport de Girona-Costa Brava per a l'estiu de l'any vinent. La companyia irlandesa va anunciar ahir les 20 noves rutes que preveu operar durant la temporada estival de l'any 2020 des dels aeroports de l'Estat, i cap d'elles és des de Girona. Per tant, sembla clar que, de moment, a partir del tancament de la base, a el proper mes de gener, l'aerolínia no té previst reforçar el seu negoci des de l'aeorport de Vilobí d'Onyar. Rayanir tampoc ha inclòs per al proper estiu cap nova ruta des de les altres bases que tancarà a les Illes Canàries (Gran Canària, Tenerife i Lanzarote).

Segons va anunciar ahir en un comunicat, la companyia irlandesa ha programat 20 noves rutes per als aeroports espanyols l'estiu de 2020, que ha volgut promocionar amb ofertes promocionals. N'hi ha tres que s'estrenaran per primer cop (Màlaga-Vitòria, Palma-Tolosa de Llenguadoc i Saragossa-Marràqueix), mentre que disset més seran rutes de temporada només per a l'estiu. D'aquestes, dues corresponen a l'aeroport de Barcelona: Barcelona-Atenes, amb tres freqüències setmanals, i Barcelona-Riga, amb una. L'aerolínia preveu transportar 50,8 milions de passatgers l'any i donar feina a 38.000 persones en els aeroports estatals. En ple debat sobre el futur del clima, la companyia també treu pit de ser l'aerolínia amb la taxa de CO2 més baixa d'Europa».

Mentrestant, però, el futur de Ryanair a l'aeroport de Girona continua essent incert. I és que, malgrat que el tancament de la base, en teoria, només implica que els avions no hi passin la nit, a la pràctica no fa augurar que Ryanair, que transporta un de cada set passatgers que passa per les instal·lacions de Vilobí, tingui intenció de seguir apostant per Girona. Malgrat que el nou director de l'aeroport, Vicenç Pallarès, va considerar ara fa una setmana que el tancament de la base de Ryanair a Girona és una qüestió «conjuntural» per la falta d'avions, i va subratllar que es tracta d'una decisió empresarial que es pot revertir en qualsevol moment, la companyia va deixar clar a finals d'agost que el tancament de la base era «irreversible», tot argumentant que ha de prescindir de les bases més deficitàries i suplir els vols amb avions basats en altres aeroports.

Les vagues que van dur a terme els pilots i el personal de cabina durant el mes de setembre, i que pràcticament no van tenir efectes sobre els passatgers, no han servit per a què la companyia reconsideri la seva decisió, i fa pocs dies va formalitzar l'ERO que suposarà l'acomiadament de 500 treballadors a tot l'Estat, 164 dels quals a l'aeroport de Girona.

De moment, les xifres indiquen que aquest estiu la companyia irlandesa ha operat 43 rutes des de les instal·lacions de Vilobí d'Onyar -molt per sota de les 65 que havia tingut en època de bonança-, i de cares a l'hivern -temporada que va de l'octubre a març- en mantindrà només set, una de les xifres més baixes de la seva història. De fet, es tracta d'una ruta menys de les que havien ofert el darrer hivern, ja que la companyia deixarà d'oferir les connexions amb Bratislava (Eslovàquia) i Frankfurt (Alemanya). Per contra, es recupera l'històric vol a l'Alguer, que havia desaparegut, es mantindrà la conexió amb Eindhoven (Holanda) -on s'ha augmentat la freqüència de vols-, i també volarà a Bremen, Baden-Baden (Alemanya), Pisa (Itàlia), Rabat (Marroc) i Cracòvia (Polònia).