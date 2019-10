Pia Bosch entra a formar part de l'equip directiu del Teatre Lliure

L'exregidora de Girona pel PSC Pia Bosch ha entrat a formar part de l'equip directiu del Teatre Lliure de Barcelona com a directora d'administració i recursos humans de l'equipament. En els darrers anys, la també l'exdelegada de la Generalitat a Girona havia estat assessora per ERC a la Diputació de Barcelona treballant com a càrrec de confiança en diversos projectes dins de l'àrea de cultura, en especial cap a la projecció internacional de l'acció cultural.

El Teatre Lliure es defineix com a teatre públic i està regit per una Fundació privada que compta amb el suport de multitud d'administracions, com ara la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona, el Departament de Cultura i el Ministeri de Cultura.

Pia Bosch havia estat regidora de l'equip de govern de l'Ajuntament de Girona en àrees com serveis socials, ocupació i promoció econòmica des del juny de 1995 al març del 2004, quan va renunciar per assumir el càrrec de delegada territorial de la Generalitat a Girona. Va estar-hi fins a finals de l'any 2006, quan va passar a ser diputada al Parlament pel grup socialista durant quatre anys. Després d'un pas pel Consell d'Europa, va tornar com a ser regidora de l'oposició del 2011 al 2015, tasca que va compaginar amnb la de diputada provincial. Durant aquest període va decidir deixar el PSC i passar-se a Moviment d'Esquerres (MES), que a Girona va anar lligat a Esquerra.

En l'àmbit professional ha estat professora i ha exercit com a psicòloga clínica durant 20 anys i l'any passat va formar part d'una candidatura per dirigir el col·legi de professionals de psicologia de Catalunya en què era la número 2 de la llista, però la candidatura no va guanyar.