Girona engega un pla de xoc per al manteniment dels centres escolars de la ciutat

L'Ajuntament de Girona engegarà aquest curs 2019-2020 un pla de xoc per al manteniment dels centres escolars de la ciutat. L'objectiu de la iniciativa és desenvolupar un programa d'actuacions per als propers anys per desenvolupar totes les millores necessàries en els equipaments educatius del municipi que depenen del consistori.

En aquesta línia, des del consistori es contractarà una persona, amb formació d'arquitectura tècnica, que es dedicarà en exclusiva a aquesta tasca amb l'objectiu d'elaborar i fer el seguiment d'aquest pla de xoc, que es dividirà en dues fases. En una primera fase, es farà una diagnosi de l'estat dels edificis i es planificaran els treballs de pintura que formen part del manteniment de les instal·lacions. En la segona fase, es redactarà, s'organitzarà i s'iniciarà el propi pla de xoc de manteniment dels edificis escolars.

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha assenyalat que amb aquesta actuació "es farà un pas important en el manteniment dels edificis escolars a la ciutat, l'objectiu és poder posar tots aquests equipaments al dia". Actualment, dins el pressupost municipal hi ha una partida destinada a inversions en el manteniment de les instal·lacions escolars, que es destina a obres de millora. Aquest 2019 s'ha treballat en les teulades de set centres, s'ha canviat el paviment de l'escola Migdia i s'ha destinat una partida per canviar les finestres de l'Escola Àgora.

"Amb la contractació d'una persona que treballarà només aquests temes volem tenir una radiografia completa de tots els centres, i així poder definir un calendari tant de redacció de projectes com d'execució d'obra en funció de les prioritats que ens detalli el pla, de manera que totes les escoles puguin saber quan i com s'actuarà en el seu centre", ha explicat Madrenas.

L'Ajuntament de Girona té, entre les seves competències, el manteniment de les escoles públiques d'educació infantil i primària de la ciutat i de les escoles bressol municipals que a dia d'avui conformen un total de 30 edificis (21 escoles d'educació infantil i primària, 2 d'educació especial i 7 escoles bressol municipals).

El manteniment dels edificis escolars inclou totes aquelles accions tècniques, administratives i de gestió destinades a conservar els edificis en les seves condicions adequades i en un estat de conservació i funcionament correcte.