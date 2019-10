Cent anys del primer gran aiguat a la Girona del segle XX

Reportatge fotogràfic. La donació de la col·lecció de fotografies dels mestres Maurici Gelabert i Maria Viñas al Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) treu a la llum diverses imatges de la ciutat inundada.

irona ha estat històricament una ciutat molt castigada per les inundacions. Fa justament 100 anys va tenir lloc la primera inundació important de la ciutat durant el segle XX. No es té constància que hi hagués víctimes, però les aigües van provocar importants danys materials a la zona de la Devesa i als barris del Mercadal, Sant Pere de Galligants i Pedret.

Tot va començar a la matinada del dia 6 d'octubre del 1919, després de tres dies d'intenses pluges, el riu Ter es va desbordar a l'altura del Pasteral, i en poc temps les aigües descontrolades es van estendre pel pla fins arribar a Bescanó, Salt i Sant Gregori. A Girona la llengua d'aigua va entrar per la Devesa i va inundar els terrenys adjacents i, seguint el seu curs, va topar amb els rius Güell i Onyar, que ja estaven al límit del seu cabal.

La confluència dels tres rius va fer un tap que va provocar una pujada sobtada del nivell de l'aigua als carrers contigus al riu Onyar. A la Rambla i al carrer de Santa Clara l'aigua inundava els baixos i soterranis de les cases i sortia de nou pels balcons i les finestres de la façana del riu. Al barri del Mercadal la fúria de l'aigua va arrossegar fang i troncs i va negar les cases en qüestió de minuts. En alguns casos, l'aigua va arribar als dos metres d'altura.

El barri de Pedret va ser un dels més afectats a causa de la proximitat al riu Ter. La rapidesa amb què l'aigua va passar per sobre de la carretera i va entrar a les cases va fer que els veïns i veïnes haguessin de buscar una sortida per la part posterior dels seus habitatges, enfilant-se muntanya amunt a través del terraplè del tren.

L'endemà, el 7 d'octubre, va arribar la calma i, gradualment, les aigües van anar baixant de nivell. Alhora, disminuïa la pluja torrencial i el vent fort que havia bufat fins a aquell moment. A mig matí, es va començar a fer balanç dels danys.

Les inundacions van deixar unes imatges de la ciutat de Girona que enguany s'han pogut recuperar. La donació de la col·lecció de fotografies per part dels familiars dels mestres Maurici Gelabert i Maria Viñas al Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) de l'Ajuntament de Girona permet que avui, cent anys després, es puguin veure per primer cop diverses imatges que permeten il·lustrar aquest episodi de la ciutat. Com mostren les fotografies, la Devesa va quedar totalment negada. El descens de les aigües va deixar una capa de fang i les restes dels arbres que havien estat arrancats de soca-rel per la força de l'aigua. Després d'aquesta en van venir moltes més, d'inundacions a Girona.