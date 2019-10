El cau de Vista Alegre de Girona demana que es compleixi la cessió d'un espai a l'antiga UNED

L'Agrupament Escolta i Guia (AEiG) Vista Alegre ha demanat que l'Ajuntament compleixi les seves promeses sobre la cessió d'un espai a l'antiga UNED. Des de fa anys, a l'agrupament reclamen tenir un espai suficient pels més de 100 infants i joves i els 30 caps que hi ha al cau.

L'entitat recorda que fa a 5 anys van iniciar converses amb l'Ajuntament de Girona per trobar uns locals per al cau. Després d'haver visitat diversos espais que eren massa petits es va trobar l'antic edifici de l'UNED. Des del consistori els van explicar que volien convertir l'edifici en un espai per a espais municipals i entitats de la ciutat, i que els hi podrien cedir la tercera planta per fer cau. Durant la visita els representants de l'agrupament van explicar com s'havien de repartir les sales perquè hi poguessin cabre totes les unitats (grups d'edat).

Exposen també que una reunió de fa 6 mesos entre l'agrupament i l'Ajuntament, aquest els va ensenyar els plànols del projecte, on havien contemplat les observacions dels espais. El consistori s'hauria compromès a posar un interlocutor directe, que aniria explicant el desenvolupament de les obres i els terminis de com anava evolucionant el projecte als responsables del cau.

Malgrat les bones intencions, aquesta reunió ha estat l'última notícia que han tingut de l'Ajuntament o del projecte d'obres. Per preguntar en quina fase es trobava el projecte, el cau de Vista Alegre va enviar un correu fa més de dues setmanes al consistori, però no han tingut cap resposta.

Com agrupament es mostren "preocupats" per la situació, ja que tenen por que les promeses de fa uns mesos es quedin en "un calaix". Actualment l'AEIG Vista Alegre està format per 110 infants i joves, 32 caps i 75 famílies. Un volum de gent molt superior als seus inicis, quan van començar a utilitzar els locals on són ara. Expliquen que en els últims anys han crescut molt i que els dos locals que tenen al barri són insuficients pel que fa a espais. Els caps, tots voluntaris, creuen que la situació és "insostenible" i els agradaria tenir un espai "en condicions" pel seu dia a dia del cau.

Davant de la situació, com a agrupament han decidit començar una campanya mediàtica per demanar un compromís ferm a l'Ajuntament. Reclamen que des del consistori posin l'interlocutor que els van prometre i que expliquin els terminis reals del projecte.

L'AEIG Vista Alegre és un dels 4 caus que hi ha a la ciutat de Girona. Es tracta d'una associació sense ànim de lucre que des de fa més de 30 anys educa a infants i joves en el lleure. El seu objectiu és educar persones crítiques i compromeses, alhora que puguin ser les protagonistes del seu propi creixement. Aquesta metodologia de treball és pròpia de l'escoltisme i el guiatge, el moviment infantil i juvenil més gran a nivell del món.