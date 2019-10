Tres policies nacionals justifiquen les càrregues de l'1-O com a "acció defensiva"

Tres policies nacionals més investigats per les càrregues de l'1-O a Girona han declarat aquest dilluns, 7 d'octubre, al jutjat d'instrucció 2. Són dos agents i un subinspector que, durant la jornada del referèndum, van actuar a diferents col·legis electorals de la ciutat, com el Verd, el Servei Municipal d'Ocupació, el Dalmau Carles o la biblioteca Ernest Lluch.

Segons ha explicat el portaveu dels advocats voluntaris que exerceixen l'acusació, Albert Carreras, els policies nacionals han justificat les càrregues com a "acció defensiva". "Diuen que hi va haver càrregues per autodefensa, perquè es van sentir amenaçats i perillava la seva integritat", ha descrit Carreras. Durant la declaració, han mostrat imatges captades als col·legis a dos dels agents. Segons el lletrat, han confirmat quin número d'identificació duien a l'esquena però no s'han reconegut en imatges frontals d'accions concretes.