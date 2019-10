Així és el nou tricicle de lloguer que es posarà en marxa a la ciutat de Girona

Una nova manera sostenible de desplaçar-se per Girona serà possible a partir del 2020. L'associació TriBici oferirà bicicletes de càrrega (o cargo bike) d'ús compartit. Un transport d'aquest tipus pot portar més de 100 kg i està pensada per al transport de persones o mercaderies. "Portar els nens a l'escola o facilitar desplaçaments familiars sense cotxe, així com oferir un nou transport a professionals de diferents àmbits són algunes de les utilitats que tenen aquestes bicicletes amb assistència elèctrica", explica l'associació en un comunicat.

TriBici té previst disposar de diversos punts de recollida i entrega de bicicletes, situats a llocs estratègics del territori gironí. Inicialment hi haurà un punt de recollida al barri de Sant Narcís i un altre al centre de Girona. La gestió de les reserves es farà des d'un dispositiu mòbil, mitjançant el qual s'obrirà un cadenat intel·ligent. L'associació té previst iniciar un crowfunding per ampliar els punts de recollida i les unitats de bicicletes per ampliar el servei.

Funcionament

Els interessats en l'ús de les bicicletes de TriBici pagaran una quota mensual corresponent a una borsa d'hores. La quota inclourà l'ús de la bici, una formació prèvia per moure's per la ciutat, una assegurança de responsabilitat civil del conductor i dels passatgers, l'accés a la plataforma en línia i l'aplicació mòbil, el manteniment de la bici i dels punts de recollida. També s'oferiran alguns accessoris com cascos o roba de protecció per la pluja.

Projecte innovador

El concepte de lloguer de bicicletes de càrrega és altament innovador i pioner al nostre país, tot i que és un servei que funciona amb èxit a poques ciutats europees com Ginebra (Suïssa), Colònia (Alemanya) o Rotterdam (Holanda) amb gestió privada. La concepció cooperativa de TriBici permetrà anar més enllà del lloguer, i de crear una comunitat de col·laboradors i d'usuaris amb poder de decisió i promovent la mobilitat sostenible. Un dels usos més estesos d'aquestes bicicletes és el transport d'infants, ja que una bicicleta de càrrega pot portar fins a 4 nens i nenes.