Girona viu una macrobotiga al carrer

Girona va viure ahir, pendent del cel, la botiga al carrer més gran que es fa a la ciutat, ja que engloba tot l'eix comercial. A la macrobotiga al carrer, batejada com «somnia i compra» hi van participar un centenar d'establiments als carrers de la Creu, Migdia, Pare Claret, rambla de la Llibertat, Hortes, Argenteria, plaça del Vi, Santa Clara, carrer Nou, avinguda Sant Francesc, Pompeu Fabra i plaça Catalunya. Tot a l'eixopluc de l'agrupació de comerciants Girona Centre Eix Comercial, que organitzava la diada com a punt final de la temporada d'estiu i com a tret de sortida a la campanya de tardor. La jornada va incloure activitats d'entreteniment per als més petits i la participació de diferents entitats que organitzaven actes dins de la VII Setmana Sempre Acompanyats i del Dia Mundial de la Salut Mental. Per exemple, un taller de tricotar a càrrec d'Els amics de la gent gran, així com tallers de perruqueria, papiroflèxia, macramés i xapes.