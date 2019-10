Salt comença a redactar el Pla Local de Joventut 2020-2030

L'Ajuntament de Salt ja ha posat fil a l'agulla per redactar el nou Pla Local de Joventut (PLJ) 2020-2023 i un dels primers passos que s'ha fet és l'elaboració de l'enquesta El jovent parla per tal de poder recollir les aportacions i propostes dels saltencs. Segons exposa el consistori, 335 joves ja han donat la seva opinió.

El qüestionari consta de quatre apartats que són: situació de la població jove de Salt, valoració dels equipaments i les actuacions, propostes i contextualització. Els joves poden donar la seva opinió fins al diumenge 13 d'octubre.

Un cop finalitzat el termini, s'extraurà la informació i serà una de les bases sobre la qual treballarà el grup motor que pilotarà tot el procés. Aquest equip estarà format per representants de l'Ajuntament i de la comunitat educativa de la vila.

A banda de l'enquesta també s'han organitzat tallers participatius als instituts on els joves tenen un altre canal per poder fer arribar les seves propostes. D'altra banda, també ja hi ha agendada una jornada participativa presencial que, en aquest cas, se celebrarà el dissabte 16 de novembre a l'Auditori de la Factoria Cultural Coma Cros.