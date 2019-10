Més d'un centenar d'establiments participen avui a la botiga al carrer

Girona celebra avui la botiga al carrer «Compra & Somia», la fira comercial a l'aire lliure més gran del comerç local que se celebra anualment a la ciutat. Més de cent botigues exposaran les seves parades als carrers de la Creu, Migdia, Pare Claret, rambla de la Llibertat, Hortes, Argenteria, plaça del Vi, Santa Clara, carrer Nou, avinguda Sant Francesc, Pompeu Fabra i plaça Catalunya. Durant tot el dia, hi haurà activitats d'entreteniment per als més petits, amb l'objectiu de facilitar la compra.L'agrupació de comerciants Girona Centre Eix Comercial, organitzadors de «Compra & Somia» preveu una bona jornada de vendes, que posa punt i final a la temporada d'estiu i dona el tret de sortida a la campanya de tardor. El president dels comerciants, Josep Maria Noguer, descriu la jornada com «l'ocasió per a les famílies d'adquirir articles bons i a bons preus, especialment del sector de la moda i complements».