Jutjaran tres activistes de l'Espai Antiracista per un delicte d'injúries

Tres membres de l'Espai Antiracista de Salt i Girona seran jutjats el 15 d'octubre per un delicte lleu d'injúries arran d'una querella presentada pel regidor de Vox a Salt –abans de PxC– Sergio Concepción per delictes d'odi. La denúncia respon a un seguit de mobilitzacions organitzades per l'Espai Antiracista contra el partit del regidor. Des de l'Espai Antiracista s'han organitzat diferents accions de suport als tres membres de la plataforma. El dia abans del judici, al Teler de l'Ateneu de la Coma Cros de Salt, hi haurà una taula rodona sota el nom «Combatem el feixisme, combatem el racisme!» amb Ainhoa Nadia Douhaibi (investigadora de dispositius de racisme institucional i d'estat); Cristina Mas (periodista) i un membre del Sindicat Manter de Barcelona. El mateix dia del judici, que s'ha de celebrar a les dotze del migdia, hi haurà una «concentració solidària» als jutjats de Girona.