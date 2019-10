Girona prioritza Montilivi i Montjuïc per posar-hi càmeres de videovigilància

L'Ajuntament de Girona va aprovar ahir per Junta de Govern Local el programa per a la gestió i la implantació d'un sistema de videovigilància a la ciutat. Es tracta del document base a partir del qual treballarà en el seu desenvolupament i que ja preveu alguns eixos prioritaris. Per un costat, en el període 2019-2020, s'han marcat com a prioritats la col·locació de cinc càmeres als barris de Montilivi, Montjuïc i Puigvistós (concretament, als carrers de la Riera de Can Camaret, al carrer de Montjuïc, al carrer del Puigsacalm, al carrer del Camí Vell de Fornells i al carrer del Pic de Peguera). Posteriorment, es procedirà a la instal·lació de la resta de càmeres previstes, i que quedaran definides en el document definitiu, entre les que hi haurà les corresponents a pressupostos participats.

L'any 2014, per exemple, en les votacions veïnals, al Barri Vell i a Vila-roja van guanyar els projectes que apostaven per a la instal·lació de càmeres de seguretat. L'any següent, en una nova votació, al Barri Vell, va tornar a sortir entre elsprojectes més votats la implantació d'aparells d'aquests tipus en altres punts del nucli antic. Al Grup Sant Daniel, una de les opcions amb més vots també va ser la col·locació de càmeres en diferents ubicacions.

El programa per a la gestió i la implantació del sistema de videovigilància a Girona estableix, entre altres aspectes, dues fases per al desplegament de noves càmeres de videovigilància a la ciutat i inclou tant càmeres lectores de matrícules –que s'ubiquen als accessos del municipi i a les entrades dels barris més perifèrics– com càmeres de vigilància de la circulació.



Un expert al timó

En el marc de l'acord, es destinarà una persona experta en la temàtica que serà l'encarregada de revisar, reformular i completar aquest document existent durant els propers mesos. El número concret de les càmeres i les ubicacions més idònies per cada una s'acabarà establint en funció del que marqui aquest programa. També n'hi haurà de lectores de matrícules, de control de la circulació o de seguretat ciutadana.

El programa inclou també l'actualització de les càmeres interiors de la comissaria de la Policia Municipal i l'actualització i reparació de les càmeres de seguretat i circulació ja instal·lades.

L'alcaldessa, Marta Madrenas, ha assenyalat que aquest programa «serà un pas important en la millora de la seguretat a la ciutat, servirà per modernitzar les instal·lacions existents i definir amb exactitud el lloc de les noves càmeres i tota l'obra associada que s'hi haurà de fer, comptant també amb criteris de noves tecnologies. La seguretat és una prioritat per aquest govern, i amb l'aprovació que hem fet avui a la Junta de Govern Local esperem donar una empenta a un projecte també molt esperat pels veïns i veïnes de la ciutat».

Les primeres càmeres de videovigilància que es van col·locar a la ciutat van posar-se en un lateral de la plaça Catalunya i a Vila-roja, on poc després de la seva instal·lació, van aparèixer trencades.

Des de fa anys, a més, la instal·lació d'aquests aparells s'ha convertit en una reivindicaició de diferents associacions de veïns com a mesura per guanyar en la sensació de seguretat. Per exemple, en una reunió recentment entre l'alcaldessa, els veïns de Sant Narcís, el regidor de barri, Martí Terés i el cap de la Policia Municipal, Joan Jou, va ser un dels temes que es van posar sobre la taula. També l'Associació de veïns de Palau-sacosta ha reclamat la instal·lació d'aquests aparells.