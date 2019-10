Els policies que l'1-O van anar al Verd diuen haver tingut por i que van carregar perquè estaven farts de treure gent

Els primers policies investigats per la querella col·lectiva de l'1-O que han declarat al jutjat han explicat que van patir por a l'Escola Verd i que van acabar carregant perquè estaven farts de treure gent. Els sis investigats –entre els quals, un inspector- s'han negat a respondre les preguntes dels advocats voluntaris i, sobretot, qui ha dirigit l'interrogatori ha estat la jutgessa d'Instrucció 2.

Segons ha explicat el portaveu dels advocats, Albert Carreras, els policies també han dit que la gent els insultava dient-los "espanyols". D'entre totes les declaracions, Carreras ha destacat la de l'inspector, que ha relatat haver vist ganivets i navalles, com els votants els llançaven líquid que podria ser àcid o lleixiu i com els amenaçaven dient que els posarien bombes sota les furgones.

Els advocats, tot i lamentar que els policies s'hagin negat a respondre les seves preguntes, asseguren estar satisfets perquè les declaracions han permès concretar la cadena de comandament que donava les ordres i certificar que a l'1-O la policia va ser servir canals de comunicació alternatius.

Primera tanda de declaracions de policies investigats dins la querella col·lectiva per les càrregues de l'1-O. El Jutjat d'Instrucció 2 de Girona, que instrueix la causa, ha pres avui declaració als sis primers. Si bé en un principi s'havia dit que un dels policies no havia declarat al·legant motius familiars, al final ho han acabat fent tots. Cinc d'ells presencialment i el darrer mitjançant videoconferència des de Canàries.

Els policies que han anat fins als jutjats, però, han entrat per la porta del darrere. I a l'hora de sortir-ne, hi havia dos cotxes que els esperaven dins del garatge per evitar ser vistos.

El dia del referèndum, aquests sis investigats van actuar a diferents col·legis electorals de Girona ciutat. Però de tots ells, aquell que ha centrat les declaracions ha estat l'Escola Verd.

A dins del jutjat, tots sis policies s'han negat a respondre les preguntes de l'acusació (que exerceixen els advocats voluntaris). Sí que ho han fet a la resta de parts (fiscalia i advocat de l'Estat), però com ha concretat Carreras, qui ha acabat portant el pes de l'interrogatori ha estat la mateixa jutgessa.

"Ha estat un interrogatori exhaustiu, on primer se'ls ha demanat per la seva actuació genèrica i, després, per cadascun dels lesionats que els havien identificat", ha explicat el portaveu dels advocats voluntaris. Carreras ha dit que, tot i que en un primer moment els policies han respost amb evasives, mica en mica han anat donant detalls sobre la seva actuació al Verd durant l'1-O.

Por i insults



Segons el portaveu dels advocats, tots els policies han assegurat que el dia del referèndum van "patir per la seva integritat física" i van tenir por "quan es van veure envoltats per la massa". A més, els investigats han dit que, al llarg de la seva trajectòria professional, mai havien vist "tanta violència, odi i menyspreu cap a ells", ha explicat Carreras.

Durant l'estona que van ser al Verd, els policies han declarat que la gent els amenaçava –tot i que sense concretar com- i que els van insultar dient-los frases com 'fills de puta', 'marxeu d'aquí' o 'sou forces d'ocupació'. "Crida l'atenció, però, que un dels insults que ells van considerar més greus va ser que els diguessin 'espanyols' de manera reiterada", ha explicat Carreras.

Navalles, ganivets i líquid corrosiu



D'entre les sis declaracions, Carreras ha volgut destacar la que ha fet un inspector vingut des de Madrid, que durant l'1-O va formar part de la cadena de comandament. Segons ha explicat l'advocat, aquest policia ha assegurat que el dia del referèndum, quan van anar a l'Escola Verd, els agents van sentir "una gran pressió" perquè "la massa els envoltava" i que ell va veure gent portant "objectes punxants" com ara "ganivets i navalles". "Ha dit que no les brandaven enlaire, però sí que les duien a la mà, amenaçant", ha subratllat Carreras.

A més, l'inspector també ha explicat que la gent que hi havia concentrada els llançava líquids "que podrien ser lleixiu o àcid" i que amenaçaven els policies dient-los que els posarien bombes sota les furgones.

Ordres jeràrquiques



Pel què fa a les càrregues, Albert Carreras ha explicat que els interrogatoris d'avui han permès concretar la cadena de comandament que va donar les ordres. "Queda clar que era molt jerarquitzada, i que ningú actuava sense rebre instruccions dels seus superiors", ha dit. En el cas de l'Escola Verd, a més, els advocats voluntaris també han pogut saber que el cap que comandava les unitats procedia de Valladolid.

En el cas del col·legi Verd, els sis investigats també han explicat que aquell dia es van fer dues càrregues policials, "cosa que contrasta amb allò que es va declarar al Suprem", ha dit Carreras. A més, segons ha concretat l'advocat, els policies han dit que van actuar perquè "portaven molta estona traient gent i estaven cansats".

Per últim, Albert Carreras també ha explicat que les declaracions d'avui han permès confirmar que, durant l'1-O, la policia va fer servir canals de comunicació alternatius, saltant a altres freqüències de ràdio o fent servir mòbils.

De moment, el Jutjat d'Instrucció 2 de Girona investiga 35 policies en el marc de la querella conjunta per l'1-O. A tots ells, pels delictes de lesions, tortures i danys. I d'aquests, ja n'ha citat 26 a declarar. Després de les d'avui, dilluns vinent hi ha previstes noves declaracions.