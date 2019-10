La Mostra d'Emprenedors de Girona celebra 10 anys centrada en la sostenibilitat

La Mostra d'Emprenedors de Girona celebra 10 anys amb una edició que estarà centrada en la sostenibilitat i el respecte pel medi ambient i les persones. L'acte se celebrarà aquest dia 3 d'octubre al parc Tecnològic de Girona i reunirà més de 100 empresaris i empresàries de les comarques gironines.

Els quatre projectes d'emprenedoria seleccionats que es presentaran a La Mostra estan relacionats amb la sostenibilitat. Entre ells destaca el de l'empresa empordanesa EKKO WC, fundada pel rosinc Adrià Giner. Des de l'organització es destaca la gran quantitat de propostes relacionades amb aquesta temàtica que s'han rebut aquest any, fent palesa la importància de la presa de consciència dels emprenedors i empresaris sobre la responsabilitat en aspectes medioambientals.

L'organització ha rebut enguany més de 20 propostes d'emprenedoria i n'ha seleccionat 4 que presentaran el seu projecte davant els assistents a l'acte. L'organització de la Mostra repartirà un total de 3.000 euros en premis.

Tots els projectes participants a la Mostra d'Emprenedors tenen relació amb emprenedors de les comarques gironines. Enguany són els següents:

EKKO WC

Venda i lloguer de lavabos secs i ecològics per a esdeveniments de curta i llarga durada.

CERVESA BDEGUST

Una cervesa 100% ecològica, vegana, km 0 i compromesa socialment.

EXO SURF

Accessoris biodegradables per al surf, amb l'objectiu d'evitar i reduir l'acumulació de plàstic al mar.

MAILCHINERY

L'eina que gestiona de manera autònoma el consum energètic dels edificis.

També es presentaran dos casos d'èxit del territori relacionats amb la sostenibilitat: el

celler de La Vinyeta i l'Hostal Empúries.

La Mostra d'Emprenedors està organitzada per l'Assessoria Codina i el seu servei de comunicació estratègica ElGiroscopi. A la última Mostra d'Emprenedors va sortir premiat per votació popular el projecte Lightink Lab, una empresa especialitzada en la tecnologia de projecció mapping per crear experiències immersives. Altres guanyadors d'edicions anteriors han estat MJN Neuroserveis, que treballen en un dispositiu per detectar crisis epilèptiques; Nordic Walking, Llagurt, Wikiloc, iloftyou o Codiwise, entre altres.