Llibertat d'expressió silenciant l'oposició

ituem-nos en el ple extraordinari i urgent del darrer dijous: els dos punts del dia eren molt clars i consistien a aprovar una solució als errors gestors dels governs convergents que arrosseguem amb Girona + Neta. L'alcaldessa arriba directe del Parlament –pluriempleada– perquè no la tenim a dedicació exclusiva, com hauria de ser en una ciutat de 100.000 habitants i capital de província. A les 21.30 h, amb el quòrum de constitució del ple, queda oberta la sessió tal com es detalla en el Reglament Orgànic Municipal (ROM), articles 80 i 81. L'alcaldessa està molt afectada per les detencions dels nou presumptes terroristes i veu necessari donar-los-hi suport al ple, tal com hores abans ho havia fet al Parlament, evitant condemnar el terrorisme, la violència i el totalitarisme, i aplaudint-los al càntic de «llibertat, llibertat». Aquesta cerimònia, més propera a la CUP que a l'antiga Convergència, s'ha convertit en un hàbit al consistori de la mà d'aquesta alcaldessa. Però el Reglament Orgànic Municipal, aprovat per tots els grups polítics és clar i no permet aquesta declaració personal perquè es tractava d'un ple extraordinari i urgent sobre un tema concret. L'alcaldessa havia de limitar-se a donar per iniciada la sessió i no podia fer un monòleg partidari. Però suposem que algú ho troba adequat, que és una qüestió veritablement de llibertat d'expressió i l'alcaldessa continua il·lustrant-nos sobre els Drets Humans i la seva defensa. Doncs novament en base al ROM, i també al sentit comú, vaig sol·licitar la paraula per una qüestió d'ordre a l'alcaldessa, ja que no havia respectat les normes de cortesia en proferir paraules ofensives contra altres administracions públiques.

Denegada la petició, i vulnerant per segona vegada el reglament, l'alcaldessa també va silenciar l'oposició prohibint a Ciutadans el dret a rèplica per al·lusions. L'alcaldessa tampoc es va atrevir a escoltar el reglament, el sentit democràtic i l'ètica institucional: aquesta és la llibertat d'expressió que vol? Silenciar l'oposició fins i tot vulnerant el mateix reglament? On queden les paraules que constantment li sentim dir sobre diàleg?

No pot ser que l'alcaldessa s'apropiï de la institució pública que és l'Ajuntament perquè es tracta d'una institució de tota la ciutadania, independentistes i no independentistes. La neutralitat del que és institucional és fonamental. Les institucions no gaudeixen de Drets Humans, només les persones, els individus, és per això que és vital garantir aquesta serenor i decència en el marc legal vigent. De qualsevol altra forma, qui el traspassi és el primer que vulnera els Drets Fonamentals.