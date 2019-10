Girona és la ciutat més cara d'Espanya per treure's el carnet de conduir

Un estudi de l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) situa Girona com la ciutat d'Espanya on és més car treure's el carnet de conduir. El cost mitjà és de 1.087 euros. Al segon lloc del rànquing hi ha Lorca, amb 1.005 euros. L'anàlisi realitzat pels enquestadors s'ha fet en 394 autoescoles de 33 ciutats espanyoles.

Per poder fer l'informe s'ha analitzat el preu dels centres -les despeses imprescindibles com a matrícula, classes teòriques, classes pràctiques, taxes, despeses de gestió, material d'ensenyament, tot això amb IVA inclòs- i les característiques de l'autoescola que contemplen des de la durada de les classes, nombre de professors o temps d'espera estimat per presentar-se als exàmens.

Des de les autoescoles gironines, el president de l'Associació a la demarcació, Joan Sala, destaca que a la província hi ha un alt nivell de vida i que sempre que es realitzen aquests estudis se situa la província de Girona i la de Guipúscoa com els indrets més cars per treure's el carnet de cotxe. Però destaca que més de 1.000 euros i un cop treta la taxa i l'IVA no és un cost tan elevat, ja que el carnet resultaria uns 700 euros.

L'estudi de les autoescoles analitza tot allò que s'ha de pagar per treure's el carnet. I mostra amb sorpresa que la matrícula de mitjana costa uns 200 euros però que pot variar en funció de les ciutats analitzades. Asseguren que en una autoescola de Girona se'ls va arribar a demanar 870 euros i, en canvi, a Sevilla en un dels centres era gratuïta. L'estudi de l'OCU mostra que el preu mitjà de la matrícula a la ciutat de Girona se situa en els 601,64 euros.

Per poder treure's un permís de conduir cal fer unes classes pràctiques i aquest informe assegura que en calen 25 per aprovar l'examen de conduir.

El preu mitjà per una classe pràctica en una autoescola seria de 26,60 euros. A Girona aquest preu també és més elevat que la mitjana i se situa en els 31,59 euros. La durada de les classes oscil·la entre els 45 i 50 minuts en la majoria de les ciutats. A Girona, se situa en 47 minuts.

El president de l'associació d'autoescoles gironines destaca que l'estudi no té en compte que moltes autoescoles fan una hora de classe i, per tant, el preu s'ajusta a aquest horari. L'informe posa diverses situacions com a exemple del cost total per treure's el carnet a Girona. Una d'elles és si un alumne rep 15 classes de 45 minuts i aconsegueix aprovar el teòric i el pràctic a la primera, el preu mitjà seria de 665 euros de mitjana a Espanya. Però a Girona, l'autoescola més cara pot arribar als 1.297 euros. En el cas que l'alumne hagi aprovat la teòrica a la primera i la pràctica a la segona i suposant que necessita cinc classes pràctiques més, a Girona es pot arribar a pagar 1.644 euros.