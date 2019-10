La Fira del Cistell de Salt fa un salt qualitatiu en la seva 22a edició

La Fira Internacional del Cistell de Salt celebra aquest cap de setmana la seva 22a edició fent un salt qualitatiu. La mostra, que s'ha convertit en una cita imprescindible i consolidada a la vila, pretén convertir-se enguany en una fira professional. "Hem d'aconseguir que sigui un far i una crida a la gent del sector de la decoració, l'arquitectura i de l'art urbà", ha explicat aquest matí Carles Alcoy, vicepresident de l'Associació de Cistellers i Cistelleres de Catalunya.

La fira comptarà enguany amb un total de 60 estands d'artesans de diferents punts de Catalunya i de l'Estat espanyol com Galícia, València, Andalusia i les Illes Balears; així com d'arreu d'Europa (Portugal, França, Polònia, Anglaterra i Dinamarca). Enguany el país convidat és Itàlia, un indret que "està recuperant la tradició dels cistellers", ha explicat Alcoy. Un total de 9 artesans italians vindran aquest cap de setmana a Salt i bona part del programa tindrà petjada italiana amb exposicions, jornades tècniques o música provinent del país transalpí. També la tradicional elaboració de la peça gegant parlarà italià i, sota el nom Fuscella per il formaggio, serà elaborada durant el cap de setmana pel mestre Sergio Germaná.

La festa va acompanyada d'un munt d'activitats per a totes les edats. El programa començarà demà amb la inauguració de l'exposició del país convidat que porta per nom "Il cesto in cornice". El dissabte tindrà lloc l'obertura de la fira, una petita degustació de Les Cuineres de Salt i la plantada de Gegants i Cavallets, entre altres. Finalment, el diumenge hi haurà tallers i actuacions musicals, així com la Diada castellera amb els Marrecs de Salt. Fa quatre anys que la colla no assitia a la fira perquè tenia altres compromisos.

Tot i que la fira començarà divendres, avui els alumnes de les escoles de Salt han après a fer cistells al Parc Monar. L'alcalde de la vila, Jordi Viñas, ha explicat que la implicació dels veïns de la vila és "molt important i imprescindible". També ha exposat que la fira és una "oportunitat" per donar a conèixer el poble.



El Barri Vell s'engalana

Els veïns del Barri Vell també participen en la festa engalanant els seus balcons. "Ens encanta que arribi aquesta fira perquè és una forma de fer barri i reunir-nos", ha explicat la presidenta de l'Associació de Veïns del Barri Vell, Tona Torres. Durant els dies de la fira, la circulació amb cotxe pel Barri Vell estarà restringida perquè el públic pugui visitar el nucli antic de la vila. Torres explica que es podrà accedir al pati de Cal Mut perquè els visitants puguin descobrir aquest espai emblemàtic del barri. A més, l'indret acollirà dues exposicions i un concert el dissabte a la nit.

Els comerços també s'han posat bonics per acollir la fira. En aquesta edició, un total de 26 establiments han participat en el concurs d'aparadors i 11 restaurants de la vila oferiran plats de tardor amb la temàtica dels cistells. Un altre dels esdeveniments ja consolidats de la Fira és el Certamen Internacional de Cistelleria Roser Albó (CICRA) que celebrarà la seva 10a edició. En aquesta ocasió, els participants hauran d'elaborar peces inspirades en el motiu 'límits'.