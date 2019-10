Una furgoneta ha cremat aquesta tarda al carrer Caldes de Montbui de Girona. L'incendi s'ha produït cap a dos quarts de sis de la tarda a la part davantera del vehicle.

El foc no ha causat ferits però ha provocat el desplegament dels Bombers per sufocar les flames i d'agents de la policia municipal per poder regular el trànsit a la zona.