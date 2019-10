«Arribem en un bon moment; en plena forma»

Xavier Alemany fa 21 anys que té una carnisseria al mercat i en fa 3 que és vicepresident de la junta que presideix Manel Rodríguez. Representen un relleu generacional, són la joventut del mercat i volen portar-lo a celebrar almenys 75 anys més. Alemany considera que el mercat està ple de vida i espera que aquesta sigui una celebració col·lectiva. Des de darrere del taulell de la carnisseria Alemany el vicepresident de l'associació de comerciants analitza el present i el futur del Mercat del Lleó. Alemany és optimista però demana millorar l'aparcament per facilitar que la gent hi vagi a comprar.

Des de darrere del taulell de la carnisseria Alemany el vicepresident de l'associació de comerciants analitza el present i el futur del Mercat del Lleó. Alemany és optimista però demana millorar l'aparcament per facilitar que la gent hi vagi a comprar.



En quin moment de salut arriba el mercat als 75 anys?

Doncs hi arriba molt bé. Està ple de vida i estem en un bon moment. El mercat ha sabut portar molt bé aquests 75 anys i arribem a l'efemèride en plena forma. Un bon termòmetre que ho acredita és el fet que actualment no hi ha pràcticament cap parada tancada. És un mercat viu que manté encara l'esperit de 1944 quan es va inaugurar.

Què li falta?

Aparcament. Aquest sempre ha estat el cavall de batalla. Tenim un acord des de fa uns mesos amb l'aparcament soterrani de la Generalitat i ens agradaria molt arribar també a un acord amb el de la plaça Catalunya. La gent el que busca és proximitat i tenir facilitats per aparcar.

Com porten el relleu generacional?

Costa. Estem en uns moments de canvi però està demostrat que arribem als 75 anys amb molta vida per endavant. Fins i tot hi ha alguna parada que són els nets i descendents de comerciants que van obrir el 1994. La gent busca qulitat i servei.

Encara hi ha gent que s'anima a obrir un nou negoci?

Sí. Fa poc que acaba d'obrir una parada que té un negoci precisament fora del mercat.

Com ho fan per fidelitzar la clientela?

És precisament el que deia. La gent busca servei, busca que l'aconsellin, que li expliquin, per exemple, com cuinar un producte... Bàsicament confiança. Això és bàsic, donar confiança. Tenim un model de venda basat en la confiança i la connexió entre el client i el comerciant en què s'arriba a crear un vincle.

Què li demanaria a l'Ajuntament de Girona?

La millora de l'aparcament. Molts dels clients que venen a comprar busquen aparcar i que els podem donar facilitats.

Com es presenta el futur?

Doncs d'aquí 8 anys acaba la concessió general del mercat. Serà el moment de treballar conjuntament amb l'Ajunament per defensar la seva continuïtat.

Què espera de la festa d'aniversari de demà a la nit?

Que la gent s'ho passi bé i sigui una festa col·lectiva i transversal. És una celebració per a clients, per a comerciantsi per a tothom. Som un mercat de referència, no només de la ciutat de Girona, sinó de les comarques gironines, i el que volem és que la gent vingui, s'ho passi bé, disfruti del menjar i després del ball. És el moment de celebrar-ho tots plegats.