Una quinzena de nois de Girona participen en el projecte "Joves en Acció"

Una quinzena de nois i noies d'entre 16 i 17 anys de Girona han començat aquesta setmana la participació en el projecte Joves en Acció, impulsat i finançat íntegrament per l'Ajuntament de Girona i que s'emmarca dins del Programa Girona Actua. El projecte es coordina des del Servei Municipal d'Ocupació.

"Joves en Acció" té com a objectiu principal oferir un itinerari personal d'acompanyament integral al col·lectiu de joves d'entre 16 i 21 anys que han abandonat prematurament l'educació secundària obligatòria o bé l'han finalitzat sense l'obtenció del graduat en educació secundària (GESO), i que no estan preparats per a la incorporació immediata al mercat de treball.

Les accions que es realitzaran focalitzen l'atenció en la millora del capital competencial dels joves –tant pel que fa a les competències instrumentals i professionals, com transversals- per facilitar-los el retorn al sistema educatiu reglat o postobligatori, formant-los per a què assoleixin un desenvolupament personal i professional que els permeti una inserció laboral amb unes mínimes garanties de futur.

Aquest programa va començar dilluns passat –dia 30 de setembre i es durà a terme fins al 30 de juny de 2020, seguint el calendari escolar i, si s'escau, entre l'1 i el 30 de juliol de 2020 l'alumnat podrà realitzar pràctiques en empreses o entitats (d'entre 75 i 100 hores).

Per a la realització de les accions previstes es comptarà amb la col·laboració del Centre de Formació d'Adults Nou Girona, que s'ocuparà de la formació en competències instrumentals, concretament en l'àmbit de la comunicació (Català i Castellà) i l'àmbit cientificotecnològic (Biologia i Geologia, Física i Química, Tecnologia i Matemàtiques competencials).

Els i les joves també realitzaran formació professionalitzadora, distribuïda en quatre especialitats: rehabilitació i construcció, auxiliar de cuina, auxiliar de cambrer i jardineria. La informàtica i les noves tecnologies, així com l'activitat física i esports, seran els altres dos àmbits que es treballaran, de manera transversal, durant tot el programa.

Finalment, l'orientació i la tutorització de les persones joves al llarg de tot el procés de formació, serà l'eix fonamental per promoure itineraris d'aprenentatge personalitzat i garantir l'èxit del projecte, ja que esdevindrà l'element que facilitarà a l'alumnat eines de suport i apoderament per potenciar l'autoconeixement, el sentit crític, la presa de decisions i l'elaboració d'un projecte personal i professional de futur.

"El programa 'Joves en Acció' dóna resposta a la voluntat de de l'Ajuntament de Girona de fomentar la igualtat d'oportunitats entre els nois i noies de la nostra ciutat, donant eines a les persones joves per millorar les seves condicions d'ocupabilitat i facilitar la seva incorporació al món laboral", ha destacat la tinenta d'alcaldia i regidora de Promoció Econòmica de l'Ajuntament, Glòria Plana Yanes.