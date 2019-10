Girona alerta de la presència de xinxes exòtiques

L'Ajuntament de Girona ha alertat de la presència de xinxes exòtiques a la ciutat. Es tracta d'una espècie invasora provinent d'Àsia coneguda com a bernat mabrejat ( Halymorpha halys), que ja s'ha detectat a altres municipis de la demarcació. És de coloració marronosa i marbrejada amb una puntuació densa. Es distingeix d'altres bernats autòctons per disposar d'unes bandes blanques que té a les antenes.

S'alimenta de plantes de parcs i jardins i de cultius agrícoles. Segons exposa l'Ajuntament en un comunicat, és important que es controli en parcs i jardins per evitar que augmentin les poblacions i es desplacin a zones agrícoles, on podrien causar seriosos danys als cultius.

El problema per a la ciutadania és que pot hibernar a dins les cases i provocar molèsties. No produeix picadures a persones i animals ni els transmet malalties, però pot resultar molt molest. El millor sistema per reduir-ne la presència als habitatges, segons explica el consistori, és aspirar-los i submergir-los en aigua i sabó.