Front comú del PSC, ERC i Salvem la Devesa per desencallar el futur del parc urbà

El PSC, ERC i Salvem la Devesa van exigir ahir en roda de premsa a l'equip de govern de Girona desencallar el futur del parc urbà. Consideren que cal actualitzar el reglament d'usos aprovat el 2010 per establir què es pot fer i què no a la Devesa, i evitar així la celebració d'«activitats agressives que malmeten el parc». Els tres grups van coincidir en el fet que cal convertir el parc en un espai obert a la ciutadania, on poder passejar i visitar-lo en família o amb amics, restringit als vehicles i integrat a la ciutat.

El secretari de Salvem la Devesa, Joan Vila, va explicar que fa 40 anys es podia córrer pel parc tranquil·lament, però que ara és perillós pels clots que hi ha a causa de les activitats que s'hi fan. «El mercat, la Fira de Girona, el circ i les Fires de Sant Narcís van malmetent el parc», va assegurar Vila. En la mateixa línia, el president de la plataforma, Jaume Santana, va retreure a l'alcaldessa Marta Madrenas permetre que es facin«els usos que ella vol» del parc i activitats que «beneficien els seus amics».

La regidora del PSC Bea Esporrín va destacar que «el primer pas per retrobar la Devesa és ordenant-la, definint-ne els usos». «Es pot trobar el balanç entre les activitats que es fan al parc i la preservació de l'arbrat, però per fer-ho cal establir què s'hi pot fer i com», va exposar la regidora socialista. D'altra banda, la regidora d'ERC Maria Àngels Cedacers va recordar que la principal demanda dels veïns és la millora de la il·luminació, els accessos per a vianants, el mobiliari urbà i garantir el futur dels plataners.

Els dos grups van obrir la porta a la resta de formacions polítiques perquè se sumin al front comú. Des de Guanyem, Laia Pèlach va compartir ahir la necessitat d'actualitzar el pla d'usos perquè és necessari «saber què i com volem que sigui la Devesa en el futur».