Dos hotels en construcció, un al costat de l'altre, a la carretera Barcelona

Ara mateix hi ha dos hotels en construcció a la ciutat de Girona que, curiosament, estan de costat. Un en un extrem de la plaça Marquès de Camps a la cruïlla amb el carrer Álvarez de Castro i l'altre ja a la carretera Barcelona, també amb l'encreuament amb el carrer Álvarez de Castro. Ambdós estan en edificis emblemàtics. Un està a l'antiga seu del Banc d'Espanya i va reiniciar unes obres que va aturar fa quasi deu anys per culpa de la crisi i l'altre està a l'immoble que en el passat havia estat la seu de la Pegaso. El primer preveu ser de quatre estrelles i el segon, d'una estrella, i tots dos podrien obrir al llarg de l'any vinent.

A principis d'any, la constructora Arcadi Pla va rependre les obres a l'antic Banc d'Espanya que havia adquirit feia anys en una subhasta. L'objectiu és converir-lo en un hotel de 84 habitacions. Les obres havien començat l'any 2004, però el 2009 es van aturar fins ara. De fet, la llicència havia caducat i després d'alguna pròrroga que li va concedir l'Ajuntament, el permís va acabar caducant i es va haver de refer tota la tramitació. Fins i tot es va haver de desmantellar una grua de grans dimensions.

Al seu costat, fa unes setmanes que hi ha obres a l'interior de l'edifici que en el passat havia estat la seu de la marca Pegaso i on, fins fa uns mesos, hi havia oberta la històrica botiga Berdala, que venia estris per a la llar i que va tancar després de 65 anys de funcionament en diferents locals. La cadena hotelera Bestprice hi preveu construir un hotel de 52 habitacions, amb una superfície de 1.712 metres quadrats i disposarà d'un solàrium. La inversió prevista gira a l'entorn dels dos milions.

La carretera Barcelona, una de les artèries de trànsit principals de la ciutat encara podria tenir un tercer hotel. Serà així si tira endavant l'estalbiment hoteler que fa molts mesos es va anunciar que es podria construir en un terreny privat que està situat en un lateral de la plaça d'Espanya.

No obstant això, encara no hi ha hagut cap avanç ni tramitació. Sí que apareix com a possibilitat en els plànols que té l'Ajuntament de Girona i el Ministeri de Foment i es té en compte en la futura reurbanització de l'espai a l'hora d'establir criteris de mobilitat a la zona.