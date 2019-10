Vuit anys denunciant l'incivisme en l'oci nocturn dels carrers Figuerola i Bonastruc porten 8 anys vivint l'incivisme de l'oci nocturn porten vuit anys

Fa vuit anys que l'Associació de Veïns dels carrers Figuerola i Bonastruc de Porta denuncia l'incivisme en l'oci nocturn de Girona. Els residents d'aquesta zona de la ciutat -on es concentren diferents bars i discoteques- estan «cansats» i reclamen ja una solució.

Els crits a altes hores de la nit, l'aparició de vòmits, vidres i brutícia al carrer i les destrosses en el mobiliari són habituals en aquest barri, segons explica l'Associació de Veïns. Fins i tot, en el parc infantil que hi ha entre el carrer Bonastruc de Porta i Riu Güell van trobar una xeringa. «Aquesta és una situació molt greu que portem denunciant des de fa temps», explica Carles Pérez, membre de l'Associació de Veïns (AV). «Hem d'esperar que passi un fet greu perquè s'hi posi una solució?», es pregunta.

L'associació es va reunir el 2011 amb l'Ajuntament per tal de trobar una solució a aquesta problemàtica. Vuit anys després, però, la «situació és la mateixa, encara que s'hagin aplicat diferents mesures», explica Pérez. «Estem exactament igual que abans; les mesures no han repercutit en millores», afirma. Per exemple, explica que ara hi ha més presència policial però que els incidents continuen produint-se perquè «els agents no poden estar a tots els llocs». L'AV també es mostra escèptica amb la figura de l'agent cívic. «La gent que va borratxa no acostuma a fer cas a aquestes persones, només responen davant d'un agent de l'autoritat», afirma Pérez.



Allunyar les discoteques

Per a l'Associació la solució seria allunyar les discoteques del nucli urbà. Consideren que és «incompatible» voler garantir el descans dels veïns i voler mantenir els locals d'oci nocturn al centre urbà. És per aquest motiu que l'Associació considera que aquests locals s'haurien de traslladar als afores de la ciutat. Una mesura que ja van fer arribar a l'Ajuntament fa vuit anys. «Si aquest projecte s'hagués tirat endavant, ara seria una realitat i el problema s'hauria acabat», afirma Pérez. Posa d'exemple el tancament de la sala de ball. «Des de llavors, els veïns respiren millor els dissabtes a la nit», assegura.

Preguntat sobre aquesta qüestió, el regidor del barri, Lluís Martí, explica que estan buscant mesures alternatives per «minimitzar el problema». Assegura, però, que «és complicat» de resoldre perquè l'origen del problema són els comportaments incívics de les persones. «En breus presentarem un seguit de mesures als veïns», afirma.