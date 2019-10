El PSC reclama més planificació en l'educació al barri de Font de la Pólvora

Després del tancament de la línia de P3 de l'escola de Font de la Pólvora, el PSC reclama «que el govern municipal i la Generalitat abordin de manera responsable i planificada el futur de l'educació al barri». El regidor socialista Quim Ruhí considera que el tancament de la línia de P3 «ha estat desafortunat i injustificat, ateses les característiques del centre» i «implica un risc altíssim que l'escola de Font de la Pólvora vagi tancant gradualment».

Per això sosté que «cal un debat seriós i tranquil per abordar el problema de com s'escolaritzen els infants i adolescents a Font de la Pólvora i per garantir que el barri continuiï tenint un equipament educatiu en ple funcionament».

Ruhí considera que s'ha de tenir en compte que «els tancaments de línies no representen el mateix per a totes les escoles». «Cal estudiar-los un per un, però a Font de la Pólvora no es poden permetre la pèrdua de l'element més important que tenen en pro de la integració i la socialització del barri», sentencia. El PSC va presentar l'abril passat al Parlament una proposta de resolució contra el tancament de la línia de P3, que haurà de debatre's en comissió al Parlament.



El CAP de Taialà

D'altra banda, el diputat socialista gironí, Rafel Bruguera, ha entrat al Parlament una bateria de preguntes sobre el tancament de les urgències el cap de setmana del CAP Dr. Vilaplana del barri de Taialà. Ha plantejat en una de les preguntes quina és la valoració que fa la Generalitat del tancament un cop s'ha complert un any de la mesura, el mes de juny passat. Sobre l'estudi valoració que es va anunciar al febrer de 2018, el diputat ha preguntat en quina fase es troba.