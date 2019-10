L'Ajuntament de Sarrià trenca relacions amb Prou per criticar les mesures a Hinojosa

L'Ajuntament de Sarrià de Ter ha trencat les relacions amb la plataforma Prou per criticar l'acció de l'equip de govern i les mesures que està duent a terme per solucionar els problemes ocasionats per la fàbrica Hinojosa. Una decisió que els partits de l'oposició han rebutjat i s'han posat al costat de l'entitat veïnal, la qual des de fa tres anys lluita per acabar amb els sorolls i la pudor que desprèn la planta de paper.

En un comunicat, l'equip de govern liderat per l'alcalde, Narcís Fajula (ERC), explica que les darreres actuacions de la plataforma s'han «centrat a atacar» el consistori i especialment a «criticar l'acció de l'equip de govern i totes i cadascuna de les mesures que s'estan duent a terme». Afegeixen que l'entitat «està protagonitzant iniciatives de forma individual» que allunyen Sarrià de la resolució del problema i que no estan seguint el full de ruta aprovat per tots els partits.

Davant d'això, l'Ajuntament ha decidit desvincular-se completament de qualsevol reivindicació de l'entitat. També afirmen que «no es tornarà a fer cap reunió bilateral entre l'entitat i el consistori» i que no els facilitaran cap informació més enllà de la que es faci pública.

Una decisió que ha agafat per sorpresa la plataforma Prou. «Nosaltres només hem demanat a l'Ajuntament que apliqui l'ordenança d'olors i que tanqui cautelarment la fàbrica aplicant la llei, però aquesta pressió no els ha agradat», afirma el president de l'entitat, Xavier Giménez. La plataforma considera «lamentable» el posicionament de l'Ajuntament. «Si ens giren l'esquena, haurem d'anar a picar la porta a altres grups o administracions», assegura Giménez.



En perill la unanimitat política

La divisió entre l'Ajuntament i la plataforma ha posat també en perill la unanimitat política que hi ha a Sarrià per fer front a Hinojosa. Tots els grups amb representació al ple municipal van aprovar un full de ruta per acabar amb els problemes que ocasiona la fàbrica als veïns. Ara, però, sembla que aquesta acció unitària podria trencar-se.

Poble Actiu Sarrià va rebutjar ahir la decisió «unilateral» que ha pres l'equip de govern, titllant-la d'«irresponsable». «Nosaltres seguirem al costat de la plataforma», va afirmar el líder del grup municipal, Edgar Castellanos.

Mentrestant el PSC va afirmar que treballarà per «reconduir l'entesa entre la Plataforma i l'equip de govern». El portaveu socialista, Quim Rodríguez, va recordar que «l'entitat ha treballat sempre per trobar solucions a les afectacions d'Hinojosa» i va afirmar que «des del respecte a la Corporació, totes les veus són necessàries».

Junts per Sarrià també va sortir a criticar el posicionament d'ERC. El grup representat per Narcís Farroni va exposar en un comunicat difós per les xarxes socials que la decisió de l'equip de govern s'allunya «d'una cohesió entre entitats i grups municipals primordial en la resolució del conflicte». El grup considera la plataforma «un agent imprescindible que lluny d'interessos partidistes durant anys ha estat lluitant per erradicar els problemes de la fàbrica». Per això consideren «una manca de respecte» que l'Ajuntament hagi exclòs l'entitat.

D'altra banda, Ciutadans va demanar a l'alcalde «que busqui solucions i no culpables». La formació va titllar de «vergonyós» el tracte del govern amb la plataforma.