Murs de colors amb rerefons social a Can Gibert i Santa Eugènia

Encara no estan acabats del tot, però comencen a fer patxoca. El primer festival de murals i d'art urbà de Santa Eugènia de Ter i Can Gibert del Pla ja treu pit en una vintena d'obres acolorides en murs, façanes d'edificis, transformadors elèctrics i persianes de comerços. L'esdeveniment s'ha batejat com a Monar'T, una barreja de la séquia Monar i l'art. Però la mescla va molt més enllà. El projecte és una mostra de la diversitat dels barris en l'àmbit cultural i social.

Passejar aquests dies pels carrers de Santa Eugènia i Can Gibert és olorar creativitat. En una façana de l'escola de Santa Eugènia, a tocar del mític pont del Dimoni, s'hi pot observar una cara a ta­many gegant d'una nena, elaborada per l'italià Bifido. A l'escola Dalamau Carles hi ha balenes geperudes -animals protectors-, meduses i un astronauta al centre, en una obra dels gironins Àlex Martin i Andreu Elias que busca lloar l'altruisme i com es fa front als problemes del dia a dia, independentment de la procedència, religió o cultura de la gent. Els alumnes de l'escola acabaran el mural.

Al carrer Tomàs Carreras Artau hi està treballant el gallec Omar Ajlani, que està creant un seguit de figures sota un fons blau.

En un transformador del carrer Santa Eugènia i Costabona, es fa un homenatge al veí traspassat Tomàs Ayala, en un treball del lleidatà Oriol Arumí. Hi apareix envoltat d'un munt de colors. I al parc de Mas Masó, hi ha una proposta social, participativa i col·laborativa ideada per Clara Gassiot consistent a agafar la frase «Jo soc perquè nosaltres som» i que els diferents col·lectius que viuen al barri la tradueixin als seus idiomes. Sense oblidar les dues persianes que està pintant el conegut artista Pau Morales al carrer Maçana i al carrer Puigmal o les sis que dibuixa Danny Rubl, dels Països Baixos, a la zona de la Rodona.

Són només uns quants exemples que conviden els qui descobreixen un dels treballs a buscar-ne més en altres espais dels barris. Tot plegat va néixer amb un primer gran mural d'ocells a la plaça Isabel Vila i un Verkami que va recollir més de 4.000 euros per als artistes. Aquest cap de setmana, a més, s'han organitzat diferents activitats culturals a les places i equipaments dels dos barris.