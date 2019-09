Denuncien uns «ocupes» d'un pis de Girona per «amenaces de mort»

Veïns d'un bloc de pisos del barri de Can Gibert del Pla de Girona han posat una denúncia contra uns «ocupes» per «amenaces de mort» i «destrosses a l'edifici». Segons s'exposa en el text, al qual ha tingut accés Diari de Girona, aquestes persones tenen «punxada la llum i l'aigua de la comunitat» i causen «moltes molèsties, riscs i pèrdues econòmiques» als veïns.

La denúncia interposada al jutjat de guàrdia de Girona està signada per 13 persones que resideixen en aquest bloc de pisos, situat al carrer Orient. Fa més de dos anys, diuen, que en aquest bloc hi viuen «uns ocupes en el quart pis». Es tracta d'un edifici on viuen unes 20 famílies i bona part són gent gran que fa més de 40 anys que resideix en aquest indret.

Principalment, i de forma generalitzada, els veïns denuncien els «ocupes» per «vandalisme, tenir punxada la llum i l'aigua de la comunitat i el robatori dels comptadors». Els afectats detallen que «els ocupes» trenquen la porta d'entrada i que «arrenquen els comptadors i els venen». A més, un dels veïns assegura que al bombí de la seva porta li van posar silicona i que ha hagut de canviar el pany.

Els fets, però, van més enllà del vandalisme. Fins a dos veïns asseguren que els han amenaçat de mort, i un altre que l'han agredit. «Quan em veuen m'insulten, m'amenacen i em diuen que 'ja m'assabentaré del que em faran si els denuncio'», relata un dels residents en la denúncia.

D'altra banda, els veïns també asseguren que «totes les nits pugen i baixen persones», fet que provoca que no puguin dormir. També sospiten que a l'habitatge en qüestió s'hi ven marihuana per l'olor que fa el replà.



Trucades a la policia

Davant de tots aquests episodis, els veïns asseguren que han trucat a la policia. «Reiteradament hem trucat a la policia, però molts cops no venen o ens diuen que no hi poden fer res», assegura un dels veïns. És per això que demanen que «s'oficiï la Policia Local i els Mossos d'Esquadra perquè aportin al jutjat les vegades que han estat trucats per intervenir en les baralles i escàndols, hagin acudit o no hagin acudit».



Màfia de pisos

A la denúncia, els afectats exposen que han «esbrinat que un home que viu al carrer Güell és qui els deixa entrar i els cobra lloguer». També asseguren que «quan no el paguen, els fa fora i deixa entrar uns altres». Aquest, però, no seria el propietari del pis, perquè l'immoble està en nom d'una empresa, segons consta en el Registre de la Propietat.

Els residents del bloc s'han intentat posar en contacte amb el propietari d'aquest suposat pis ocupat. «He intentat posar-me en contacte amb algun responsable però no tenen cap telèfon de contacte», explica un dels veïns.

El propietari del pis és l'únic que té la legitimitat de denunciar l'ocupació de l'immoble. «Per delicte d'usurpació, ha de ser el propietari del pis el que posi la denúncia», expliquen fonts jurídiques consultades. Els veïns només poden denunciar les molèsties que els causen, com és el cas. La denúncia es va interposar al jutjat de guàrdia de Girona a finals de juliol, i de moment encara no han obtingut cap resposta.



Un problema latent a Girona

Els pisos ocupats per màfies o grups criminals són un problema latent en moltes ciutats, també a Girona. Les associacions de veïns han posat sobre la taula aquesta problemàtica en diferents ocasions. A l'abril, l'Associació de Veïns de Santa Eugènia va posar de manifest la preocupació per l'existència de pisos ocupats en diferents punts del barri. Exposaven que són habitatges ocupats per persones que relloguen els habitatges.

Actualment, a Girona es desconeix la quantitat i les característiques dels pisos ocupats. L'última dada és del 2017, quan es va fer una estimació que a la ciutat hi havia 1.112 habitatges buits. Tot i això, es desconeix quants estaven ocupats per famílies vulnerables i quants per grups criminals o màfies.