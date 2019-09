Més de 5.000 persones omplen els carrers de Girona en contra del canvi climàtic

Més de 5.000 persones, majoritàriament joves, han omplert els carrers de la ciutat de Girona en la manifestació en contra del canvi climàtic a causa de la vaga mundial d'aquest divendres, 27 de setembre. Es tracta de la manifestació més multitudinària que s'ha fet mai a Girona per aquest motiu.

La manifestació ha sortit a quarts de set de la plaça del Vi per dirigir-se fins a la plaça de la Independència. En aquest punt, els organitzadors han demanat als assistents que s'estiressin dos minuts al terra i mantinguessin el silenci per simbolitzar l'extinció de la humanitat. La mobilització ha finalitzat davant de la delegació del Govern. Al llarg de la manifestació s'han sentit proclames com "ni un grau més, ni una espècie menys".