Hinojosa diu que ha reduït les males olors i l'Ajuntament ho posa en dubte

Nova reunió entre la Generalitat, l'Ajuntament de Sarrià de Ter i la fàbrica Hinojosa per tractar les males olors que desprèn la planta de paper. L'empresa va anunciar ahir a la trobada que han aconseguit reduir el nivell de males olors de 60 a 10 unitats, segons va assegurar a aquest diari l'alcalde del municipi, Narcís Fajula. Tot i això, el batlle va explicar que no han percebut aquesta disminució, sinó que la situació «ha empitjorat». «Hem passat el pitjor estiu des que la fàbrica va obrir les seves portes ara fa tres anys», va afirmar contundent Fajula.

L'empresa ha tapat alguns dels focus per on es desprenia més mala olor. A la reunió, els tècnics d'Hinojosa també van explicar que han disminuït la intensitat de la pudor, però que aquesta s'ha expandit per més indrets, segons va relatar el batlle. La setmana passada per les xarxes socials, veïns de Pont Major asseguraven que l'olor de la fàbrica arribava fins als seus carrers.

Fajula també va explicar que l'empresa «s'ha compromès que en tres o quatre mesos solucionarà definitivament les males olors». «Ens ho han dit tantes vegades que ja no ens ho creiem», va afirmar el batlle. És per aquest motiu, que a partir de la setmana que ve l'alcalde es reunirà amb els seus advocats per tal trobar una solució. «L'empresa ha fet moltes actuacions per reduir les males olores però, el resultat no és el que volíem perquè la pudor continua», va afirmar Fajula.



Queixes de la Plataforma Prou

D'altra banda, la Plataforma Prou de Sarrià va queixar-se dijous al ple de la manca de comunicació que hi ha ara entre l'entitat i el govern i «la falta d'interès a apropar-se a la Plataforma i de no fer res per acabar amb les molèsties de la fàbrica Hinojosa i resoldre aquesta problemàtica». «Demanen que treballin plegats, govern i oposició per resoldre amb immediatesa el que és la primera problemàtica del poble», van afirmar.