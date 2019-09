Guanyem visita Sant Adrià de Besòs per buscar solucions als talls de llum

Guanyem Girona ha volgut conèixer de primera mà l'experiència al barri de La Mina de Sant Adrià de Besòs per buscar solucions als problemes de llum a la ciutat. Fa unes setmanes també hi van anar representants del PSC pel mateix motiu. Les regidores Cristina Andreu i Laia Pèlach s'han reunit amb la regidora de Moviment d'Esquerres (MES), Isabel Marcuello, membres de la Plataforma d'Entitats de La Mina i de la Comissió Reallotjament Venus amb qui han compartit parers sobre les actuacions al municipi barceloní. Després d'això, la formació municipalista ha advertit que implementar «fil per randa» el model de La Mina a Girona podria «desresponsabilitzar Endesa i criminalitzar la ciutadania». Sant Adrià de Besòs va impulsar un blindatge dels comptadors de llum i l'alcaldessa, Marta Madrenas, va afirmar en un ple que el govern tenia la intenció de fer un «copiar i enganxar» a l'actuació executada a Sant Adrià. Andreu ha indicat que el model de Sant Adrià de Besòs «en cap cas es pot calcar a Girona perquè cal tenir en compte les peculiaritats de la nostra ciutat».