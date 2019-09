La Generalitat proposa que l'Ajuntament de Girona pagui 5.000 euros a una dona que va caure del Cul de la Lleona

Un dictamen de la Generalitat aconsella a l'Ajuntament de Girona que pagui 5.000 a una dona de 55 anys que va caure de l'estructura esglaonada que permet fer un petó al cul de la Lleona i es va trencar el braç. Col·locada en un lateral de la plaça de Sant Feliu, la columna és, des de fa anys, una de les atraccions turístiques del Barri Vell. Milers de turistes compleixen cada any la tradició de petonejar el cul de l'animal per tornar un altre dia a la ciutat.

L' informe de la Generalitat critica el consistori gironí en considerar que ha retardat massa el procediment i per no haver compensar econòmicament la dona, segons ha informat Radio Girona- Cadena Ser.

La dona va culpar de les ferides a un disseny defectuós de les escales, amb esglaons estrets i alts, i sense cap avís de perill i va presentar una reclamació patrimonial a l'Ajuntament. I icialment no va quantificar els danys perquè al cap de mig any enrar estava recuperant-se- al final, va xifrar els danys en 68.000 euros, segons la mateixa emissora.

L'Ajuntament no va fer cas a la demanda perquè considera que l'estructura actual es va fer seguint tots els paràmetres tècnics que corresponen i deia que aquesta escultura, que està a dalt d'una columna, no és un edifici o un habitatge i que per tant, no està obligat a ajustar-se a les condicions d'accessibilitat.

En els darrers anys, l'accés al cul de la Lleona ha estat d'actualitat molt més enllà del simple fet de les cues per fer-li un petó. L'any de l'any 2009, sense avisar i de nit, l'Ajuntament va retirar els esglaons que hi havia en motiu de la grip A. El consistori volia evitar cap possiblitat de contagiar ningú. La columna va estar uns nous mesos sense aquesta escala fins que al maig la va tornar a posar, també de nit i també sense avisar. S'acostava Temps de Flors.

Durant aquells nous mesos, els guies turístics de la ciutat havien d'explicar als visitants que històricament es podia fer una petó a al cul de la lleona enfilada a la columna i que, temporalment, s'havia tret els esglaons per evitar els riscos de contagis de l'esmentada malaltia. Alguns turistes feien fins i tot castells humans per tal de poder complir amb la tradició. La majoria però miraven la columna decebuts i alguns li feien fotografies per endur-se la imatge de record. Aprofitant aquell període, es va netejar tota l'escultura.



Uns mesos enrera però, hi va haver un fet més sonat. Cinc joves belgues van intentar escalar, el febrer de l'any 2008, la columna del Lleó del Mercat pensant que aquell era el lleó que s'havia de petonejar. Tres intentaven enfilar-s'hi i dos més ho gravaven quan hi va arribar la policia arran d'una trucada veïnal que alertava del perill que corrien els nois. Els joves coneixien la tradició, però volien besar el cul equivocat. Els agents policials els van acabar acompanyant en un tros cap a la plaça de Sant Fèlix.

El novembre del 2015, un turista francès de 75 anys va caure de les escales i va colpejar amb el cap a terra. Tot i ser traslladat a l'hospital Josep Trueta, va morir al cap de poques hores. Arran d'aquell fet, l'Ajuntament va retirar els esglaons i quatre mesos més tard va instal·lar-hi una nova estructura amb esglaons i una barana. La dona que va caure i va reclamar danys patrimonials a l'Ajuntament va caure ja amb aquesta estructura.

L'Ajuntament està estudiant exactament aquest dictamen i si presenta algun tipus d'al·legació o recurs.