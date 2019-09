La Forja ocupa l'antic Teatre Odeón de Girona per protestar contra el turisme

Una quarantena d'integrants del col·lectiu La Forja de Girona va ocupar ahir al matí l'antic Teatre Odeón per protestar contra el model turístic de la ciutat, l'especulació i la gentrificació. L'objectiu de l'acció, van assegurar, és obrir el debat sobre el model turístic a Girona i com està afectant els ciutadans, els preus del lloguer i els llocs de treball que crea el turisme.

En un manifest que van llegir al matí davant el teatre i que van compartir a través de les xarxes socials, demanen que la ciutat no sigui «un parc temàtic ni una ciutat aparador» i assenyalen el govern de Marta Madrenas com uns dels principals culpables d'aquesta «tendència general que afecta negativament l'economia i la vida dels gironins». A més, també assenyalen el grup König i Miquel Casals, propietari de l'edifici i de «part del Barri Vell», segons el col·lectiu i que, afegeixen, «s'enriqueix amb els lloguers del poble treballador i l'especulació».

En declaracions al Diari de Girona, membres de La Forja van voler destacar l'elecció de l'espai com a símbol emblemàtic del model que no volen per a la ciutat. El passat mes de juliol, l'antic teatre (situat a les escales de la Pujada Sant Martí, just al costat del cafè Le Bistrot, i que fins fa poc estava ocupat per la Fusteria Lladó i el taller de cromats Ensesa) va ser notícia en fer-se públic que el grup König tenia la intenció de reconvertir-lo en un restaurant amb capacitat per a uns 400 comensals. Aquest restaurant, segons La Forja, està pensat només per als turistes. A més, afirmen haver escollit aquest edifici com a punt de referència, però amb l'objectiu d'obrir el debat sobre «què està passant amb la ciutat». Es mostren preocupats en com el turisme afecta «els preus del lloguer d'habitatge», que han provocat la «gentrificació al centre de Girona».

En el tema laboral, afirmen que el turisme porta «contractes temporals, salaris baixos i hores extres no remunerades», així com la substitució del petit comerç per restaurants, «molts d'ells pertanyents a grans cadenes». En definitiva, el col·lectiu assegura que les classes populars i «especialment els joves» són els grans afectats d'aquest turisme que consideren, fa que Girona perdi la «seva identitat i es converteix en un parc temàtic».

Exigeixen al govern de Girona que «respecti i defensi activament tres drets fonamentals», com són el dret a viure, el dret a l'habitatge i el dret a treball. Afirmen que tant l'Ajuntament de Girona com la Generalitat de Catalunya «actuen ràpidament per afavorir els interessos dels grans propietaris», però en canvi són «passius en protegir el poble treballador de la crisi climàtica i de la precarietat laboral».

En un dels papers que repartien pel centre de Girona, asseguren que el seu enemic «no és el turista, ni el treballador que es veu forçat a compartir part de casa seva en un apartament turístic» sinó que és «el capital».

L'entrada al teatre es va dur a terme diumenge de matinada, i hi van participar unes 40 persones. Durant el matí, els membres de la Forja van deixar obert el local i donaven a conèixer la seva acció pels carrers de Girona.

A la tarda, membres de la Plataforma d'Afectades per la Hipoteca del Gironès (PAH), del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans de la UdG (SEPC), de l'Eina, l'espai jove de la Intersindical-CSC de les Comarques Gironines i de la mateixa Forja, van obrir un debat sobre el model turístic i l'habitatge a la ciutat de Girona, a les mateixes escales de Sant Domènec, davant del teatre; la qüestió ja ha generat diferents protestes i denúncies en els darrers mesos per part de diferents col·lectius.

Segons ha pogut saber aquest diari, el propietari no ha presentat cap denúncia a la policia ni als Mossos d'Esquadra per aconseguir desallotjar el local. Des del col·lectiu La Forja van assegurar que tenen previst abandonar l'espai avui dilluns.