Educació potenciarà l'FP i el batxillerat de l'INS Narcís Xifra amb una «oferta única»

El conseller d'Educació de la Generalitat, Josep Bargalló, s'ha compromès avui a potenciar els cicles de Formació Professional (FP) i els itineraris de batxillerat de l'Institut Narcís Xifra de Girona amb una «oferta única». El Departament considera que «la manera de donar equitat al Xifra és portar al centre alumnes d'altres zones de la ciutat; no per obligació, sinó per voluntat de tria d'un projecte potent o perquè allà hi ha una oferta educativa que no hi ha enlloc més».

Bargalló ha visitat avui el matí diferents centres educatius de la ciutat de Girona com és el cas del Xifra, un dels instituts que ha arrencat aquest curs escolar amb més novetats. La inauguració del nou Institut de Sarrià de Ter ha provocat que aquest centre del barri de Pont Major hagi perdut alumnes. Ha passat de tenir quatre línies de primer d'ESO, a tenir-ne només dues aquest curs 2019-20. Una situació que, segons va afirmar fa uns mesos el director de l'institut Josep Cortada, podria crear un «problema de segregació».

Tot i això, el conseller ha descartat aquest escenari. «Que els alumnes de Sant Julià de Ramis, de Sarrià i de la resta de municipis del voltant ara tinguin un centre de secundària propi no fa augmentar la segregació de Pont Major», ha afirmat Bargalló en declaracions a aquest diari. Segons el conseller, l'Institut Narcís Xifra necessita «tenir una oferta amb batxillerats i formació professional tan potent que alumnes d'altres zones de Girona vulguin anar a aquest centre». Bargalló ha assegurat que treballaran conjuntament amb l'institut i l'Ajuntament per una millora educativa i una oferta singular.



L'any que ve, una línia d'ESO més

El conseller ha estat acompanyat durant la ruta per les escoles de Girona pel director dels Serveis Territorials d'Educació de la Generalitat a Girona, Martí Fonalleras. Aquest ha explicat que el pròxim curs l'Institut Narcís Xifra tindrà una línia més de primer d'ESO, arribant a les tres. «Aquest any, l'escola Balandrau de Taialà arriba a sisè i per tant l'any que ve hi haurà 25 alumnes més a tot Girona, és a dir, es necessitarà un grup més que es crearà al Xifra», ha assegurat Fonalleras.



Visita als centres gironins

La comitiva del Departament d'Educació també ha visitat avui el matí l'Escola Carme Auguet i el centre Fedac-Pont Major. Bargalló s'ha reunit amb l'equip directiu dels respectius centres i ha visitat algunes de les aules de les escoles.

Finalment, la comitiva ha visitat l'Ajuntament de Girona per reunir-se amb l'alcaldessa Marta Madrenas. Com que aquesta era la primera vegada que Bargalló visitava el consistori des que va ser nomenat conseller d'Educació, ha signat el llibre d'honor de la ciutat.