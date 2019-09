Sarrià implementarà el sistema de recollida de residus porta a porta

Sarrià de Ter implementarà el sistema de recollida de residus porta a porta el 2021. Així es va aprovar per unanimitat en el ple ordinari del mes de setembre que es va celebrar dijous a l'Ajuntament. Tant l'equip de govern (ERC) com la resta de partits de l'oposició (Poble Actiu Sarrià, PSC, Junts per Sarrià i Cs) van donar suport a aquest nou sistema de reciclatge.

La recollida selectiva porta a porta consisteix a lliurar els residus al servei municipal de recollida davant de la porta de casa, en uns dies i hores determinats per a cada fracció. «Ecològicament aquest és el sistema més sostenible», va explicar l'alcalde de Sarrià, Narcís Fajula.

Una de les raons per les quals el municipi de Sarrià ha optat per aquest sistema és per arribar a un nivell de reciclatge del 60%, tal com exigeix la Unió Europea per al 2020. Actualment, el municipi se situa en el 40%. «Això ens obliga a potenciar el reciclatge en el nostre municipi, que entenem que això implica apostar per aquesta experiència del porta a porta que es desenvolupa a pobles del nostre entorn com són Celrà o Vilablareix, que han arribat a un 90% de reciclatge», va explicar l'alcalde.

Sarrià comparteix el servei de recollida de residus amb altres municipis de la comarca del Gironès a través d'un conveni amb el Consell Comarcal. A finals del 2020 finalitza aquest contracte i, per tant, s'ha de tornar a licitar el servei. Amb el canvi, el Consell Comarcal ha proposat als ajuntaments seguir amb el mateix sistema de reciclatge o apostar pel porta a porta. «La majoria de pobles del Gironès han optat pel porta a porta», va afirmar Fajula durant el ple. I Sarrià també s'ha sumat a aquesta iniciativa després que s'aprovés dijous al ple.

«Aquesta és la nostra aposta per poder ser ecològicament sostenibles i poder portar quelcom més en aquesta societat», va afirmar Fajula. D'altra banda, la resta de partits també van valorar positivament aquest nou sistema.

Des de Cs van exposar que aquest nou servei «permetrà un major control del reciclatge». «Hem de ser conscients que mitjançant el reciclatge millorarem el nostre medi ambient», va afirmar la portaveu, Mari Pau García. La formació també va instar l'Ajuntament a informar els veïns d'aquest nou sistema a través de reunions veïnals, fulletons, informació a la pàgina web del consistori i campanyes educatives.

El grup municipal de Junts per Sarrià va considerar que aquest sistema de recollida de residus és el «més adient» i el «més beneficiós». Això sí, el portaveu del grup, Narcís Farroni, va afirmar que caldrà treballar plegats per solucionar totes «les afectacions que pugui originar en determinats habitatges la implementació d'aquest sistema».

El PSC també veu amb bons ulls aquest nou canvi. «El porta a porta és el sistema que ens permetrà arribar al 60% del reciclatge perquè si no ens penalitzarien», va afirmar el portaveu socialista, Quim Rodríguez. Des del grup també van valorar positivament que els veïns dels edificis puguin tenir veu en el moment de decidir on es deixen aquests petits contenidors. «Hi ha temps per fer tot aquest treball de camp», va afegir Rodríguez.

Per últim, des del grup municipal Poble Actiu Sarrià van destacar que davant de la «situació d'emergència climàtica que ens trobem, cal donar respostes ràpides per poder prevenir possibles desastres». La regidora del grup, Irene Iglesias, va destacar que «caldrà molt de treball de sensibilització sobre la població» en el tema del reciclatge perquè «no tothom té una educació ambiental plena». Per la formació serà necessari fer xerrades obertes a tothom per tal que els veïns tinguin la «màxima informació possible» sobre com funciona aquest nou sistema.



Informar la població

Davant dels requeriments de l'oposició d'informar els veïns sobre el porta a porta, el tinent d'alcalde de l'Àrea de Govern Obert, Josep Maria Santiago, va explicar que la Diputació els ha concedit una subvenció de gairebé 4.000 euros per poder dur a terme aquesta qüestió. «Com ja es preveia que al llarg d'aquest any es prendria una decisió, vam actuar amb previsió i vam elaborar un projecte de com informar els veïns», va explicar Santiago. La setmana vinent, a les reunions de barri, ja s'informarà sobre el canvi.