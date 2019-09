Retiren un niu de vespa asiàtica de la Punxa de Girona

Una empresa especialitzada ha retirat aquest dimarts al vespre un niu de vespa asiàtica que s'ha descobert en un lateral d'una finestra de l'edifici de La Punxa de Girona, seu del col·legi d'aparelladors.

L'actuació ha generat expectació entre els vianants i els veïns de la zona de l'Estació Jove i el parc Central ja que s'ha establert una zona molt àmplia de protecció on s'impedia el pas de la gent. A més a més, els operaris lluïen una roba especial taronja per evitar cap picada. Els especialistes hi han arribat amb una escala.