Ple municipal. Picabaralla pels CDRs empresonats

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, des del saló de plens va titllar d'«episodi de fabricació d'un relat per vincular l'independentisme amb la violènca per empresonar gent» i va fer una crida «també als no independentistes» per defensar «els drets civils i polítics». «La història jutjarà el que està passant a Catalunya i qui ha estat a l'altura en la defensa dels drets i llibertats». El regidor de Ciutadans Daniel Pamplona va intentar replicar les expressions de l'alcaldessa. Després d'una intensa picabaralla dialèctica, Madrenas no li va conedir la paraula, en considerar que ell havia fet la declaració abans de ple. Pamplona considerava que ja s'havia iniciat la sessió i que se l'havia al·ludit i va demanar, sense èxit, al secretari que se'l deixés parlar en base al Reglament del ple.