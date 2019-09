Montse Bassa accepta encapçalar la llista al Congrés d'Esquerra a Girona pel 10N

La Federació d'Esquerra Girona proposa també que els candidats a senadors tornin a ser Jordi M

Martí Deulofeu (Sant Pere Pescador), Pep Quintana (Olot) i l'Elisenda Pérez (Calonge-Sant Antoni). Tant la candidatura al Senat com la del Congrés estan a expenses que siguin aprovades pel recentment escollit Consell Nacional d'Esquerra Republicana que es reuneix el dissabte 28 de setembre.

Bassa està convençuda, després de la primera experiència com a diputada a Madrid, que "ara més que mai, i especialment després de la sentència, caldrà ser encara més forts per tornar a fer efectiu un nou embat contra l'estat que esperem sigui definitiu."

"Només esperem una sentència absolutòria però en cas que sigui condemnatòria, treballarem per l'amnistia", ha destacat.

La candidata republicana ha dit, en aquest sentit, que "només si som forts a Madrid evitarem la deriva cap a la dreta que ha fet el PSOE, evitarem que l'extrema dreta goberni i obligarem a Pedro Sánchez a tornar a seure a la taula."

"Però si continuen ignorant-nos no ens tremolarà el pols i tornarem a fer caure un altre govern", ha afegit.

Bassa, que ha pres la decisió conjuntament amb la seva germana Dolors ha manifestat que anirà a Madrid "a defensar els interessos de les comarques gironines i a exigir el diàleg perquè així entenem la democràcia", tal i com ha fet amb contundència a les seves intervencions tant a la Diputació Permanent com a la Tribuna del Congrés.

"Des d'Esquerra sempre hem posat sobre la taula com a eines el diàleg institucional, la mobilització i la desobediència civil, així com la via internacional. I d'aquí no ens mourem.", ha conclòs Montse Bassa.

Joan Margall, que tornarà a acompanyar com a número 2 a Montse Bassa i a Laia Cañigueral, ha exposat que "encara hem d'estar a Madrid perquè és allà on, encara, se segueixen decidint moltes coses i nosaltres volem ser la veu de tots els gironines i les gironines".

Per la seva part, Jordi Martí Deulofeu, ha manifestat la seva intenció de seguir denunciant "incansablement la repressió i la vulneració de drets fonamentals i polítics, i la defensa del dret a l'autodeterminació i la República Catalana com l'eina imprescindible per millorar el benestar dels gironins i gironines."