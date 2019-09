Girona + Neta arrossega pèrdues de 736.863 euros des de l'any 2017

Un informe d'intervenció de l'Ajuntament de Girona sobre l'empresa de recollida d'escombraries i de neteja viària Serveis Municipals de Neteja de Girona SA, més coneguda com a Girona + Neta, va tancar l'any 2017 amb un patrimoni net negatiu de 736.863 euros. L'empresa està formada en un 75% per Foment de Construccions i Contractes i un 25% per l'Ajuntament. De fet, indica que la societat mixta ha tingut resultats negatius en tres exercicis consecutius (2015, 2016 i 2017) i que per tant la societat es troba en «situació de dissolució obligatòria».

El document indica també que la solució per mantenir en funcionament la societat és «la concertació d'un préstec participatiu» i que es va fer els anys 2015 i 2016 però que no hi ha constància que es fes el 2017, així com que «el pla de reequilibri financer proposat per l'empresa l'any 2018 no s'ha fet efectiu en la seva totalitat, i eren previsibles resultats negatius en el 2018 i el 2019.

De fet, el text també exposa que no hi ha constància de l'aprovació dels comptes corresponents a l'exercici del 2018. L'informe de l'interventor municipal també exposa que la proposta del nou conveni acordat per l'empresa i els treballadors «comportarà un increment del desequilibri econòmic de la societat» en «aproximadament uns 180.000 euros anuals». Per aquest motiu, indica que estima unes pèrdues d'explotació de l'exercici del 2019 en uns 350.000 euros».

De fet, ahir s'aprovava la ratificació del conveni que facilita aquest increment de sous als treballadors i que va rebre el suport de tots els grups, excepte de Ciutadans, que es va abstenir. Tots els grups van criticar que l'acord arribés al ple tan tard i que la documentació es facilités a poques hores d'iniciar la sessió. No obstant, van posar l'accent en les pèrdues de l'empresa i van reclamar saber quines mesures s'aplicaran per revertir aquestes pèrdues, si és que se n'ha previst alguna. El nou regidor de Medi Ambient, Martí Terés, no va respondre a aquestes qüestions però sí que va explicar que es duia ara al ple perquè ara hi havia la seguretat jurídica i econòmica que es podia fer.



El PSC revela una infracció

Míriam Pujola (Cs) va recordar que l'empresa té pèrdues des del 2015 i Àdam Bertran (ERC) va posar de manifest que l'Ajuntament només hauria d'assumir el 25% del total, que és el que té de participació en l'empresa mixta. Sílvia Paneque (PSC) va revelar que, a banda d'aquestes pèrdues dels darrers anys, hi ha un informe del secretari municipal corresponent a l'any 2018 on queda clar que l'Ajuntament no hauria d'haver assumit tot l'augment de sou dels treballadors de l'empresa de neteja arran d'una altra negociació col·lectiva l'any 2014. Segons va explicar la portaveu socialista l'acord pres el 10 de novembre d'aquell any amb els vots favorables de CiU i un regidor no adscrit comporten «una infracció de la normativa contractual pública» ja que l'Ajuntament no està vinculat a cap alteració salarial derivada d'una negociació col·lectiva posterior a l'adjudicació del contracte. L'escriptura pública de constitució de la societat va ser el 31 d'octubre de l'any 2011 i l'activitat va iniciar-se de forma efectiva l'1 de gener del 2012. Paneque va afegir que «el pagament indegut de 600.000 euros -fruit d'aquella negociació del 2014- l'hauria hagut d'assumir l'empresa». I va recordar també que «en aquell ple es va fer prevaldre que l'empresa havia ofertat millores en contenidors soterrats per valor d'un milió d'euros». I es va preguntar: «Hi són aquests contenidors? Amb quin valor?».

Lluc Salellas (Guanyem) va qualificar com a «horrorosa» la gestió del servei d'escombraries els darrers anys, va lamentar que el seu responsable ara se l'havia contractat com a assessor -en referència a Eduard Berloso- i va reclamar al govern que sigui «transparent» i que expliqui què està passant.

Sobre el contracte, que finalitza aquest any si no es prorroga, Terés va exposar que estan redactant el nou plec per fer el concurs públic i que s'està treballant per millorar la vinculació amb la societat i per millorar la gestió.



Els triennis de 82 treballadors

El ple també va servir per anul·lar un acord del 2010 que afecta el cobrament excessiu de triennis de 82 treballadors per un càlcul incorrecte. Un informe del secretari exposa que no hauran de tornar els diners, tal com es temia. No s'aplicarà més. Per l'oposoció, els treballadors han perdut dret.