Prenen forma els murals del Monar'T

El projectes que s'estan elaborant en motiu del festival Monar'T a Santa Eugènia i a Can Gibert del Pla estan prenent forma. El nou festival anual de murals i d'art urbà, de caràcter social i de temàtica multicultural, permet embellir i donar color a una desena de parets, murs i persianes dels dos barris -a la imatge un dibuix del veí traspassat Tomàs Ayala, una obra d'Oriol Arumí en un espai cedit per Endesa. El cap de setmana s'han previst diferents activitats organitzades pel teixit associatiu com ara música en viu i tallers.