El castell de Montjuïc acull la quinzena trobada d'amics i exresidents

El castell de Montjuïc de Girona acollirà diumenge la quinzena trobada per recordar l'arribada de moltes persones des de diferents punts de l'Estat a Girona, sobretot andalusos, durant els anys seixanta, setanta i vuitanta i que van viure durant anys dins del castell en barraques. La jornada se centrarà en un dinar popular que cada any aglutina més de 300 persones.

Amb els anys, la trobada ha agafat un caire més festiu i inclusiu, segons explica Fidel Rincón, un dels integrants de l'Associació Amics del Castell de Montjuïc, organitzadors de la celebració. Després del dinar hi haurà ball de sevillanes i cants flamencs, així com sardanes i la interpretació de Boig per tu. La idea, segons explica Ricón, és que el pròxim any la festa inclogui un congrés sobre immigració, no només la dels anys 60, sinó també l'actual.