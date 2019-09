Tallen els accessos a la plaça Catalunya per reclamar la pacificació de Girona

«Gràcies per fer-ho», responia ahir a primera hora de la tarda una mare, amb els seus dos fills agafats de la mà, a una activista ecologista que li lliurava un full informatiu per explicar per què hi havia diversos grups tallant els accessos a la plaça Catalunya de Girona. La plaça va estar pràcticament sense circulació de vehicles a motor durant una hora.

Un grup d'ecologistes convocats pel col·lectiu Rebel·lió o Extinció van situar-se al mig del carrer del Carme i a la plaça Pompeu Fabra per denunciar la «inacció política» de les institucions davant de «l'emergència climàtica» del planeta. Eren pocs però van aconseguir impedir el pas amb pancartes i bicicletes. Entre ells, s'hi podia distingir quatre regidors de Guanyem.

No tothom, però, entenia què passava ni estava d'acord amb la protesta i hi va haver empemtes per exigir poder passar. Els activistes van optar per deixar passar els cotxes i les motos periòdicament quan les cues ja provocaven l'aparició dels clàxons. Tenien tolerància també amb els autobusos o els vehicles amb distintiu de mobilitat reduïda.

Quan ja portaven uns vint minuts, va aparèixer un agent de la Policia Municipal demanant-los que desconvoquessin la protesta i exposant que la Policia no disposava de «prou efectius»per garantir la seguretat dels activistes si hi havia incidents. Els ecologistes, però, van mantenir la protesta encara durant una estona. La Policia va acabar optant per tallar els accessos a la plaça Catalunya des de més lluny per evitar deixar cotxes atrapats. Per exemple, van tallar la plaça Pompeu Fabra des de la Gran Via de Jaume I. Al final, els manifestants van acabar marxant.

En nom dels activistes, Jordi Mateu va explicar que es tractava d'una «acció per forçar els governs a avançar cap a una mobilitat sostenible en la qual es prioritzi el desplaçament a peu, en primera instància, amb bicicleta o, en última instància, en transport públic. Una mesura altament reivindicada per entitats, plataformes o associacions de veïns és la pacificació de certs sectors de la població».

Tot plegat és una prèvia de la gran jornada prevista per al divendres, no només a la ciutat de Girona, sinó a escala mundial, amb la convocartòria de vagues, manifestacions i activitats de tota mena.