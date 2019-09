Les obres del castell de Montjuïc es retarden i quedaran pendents per a l'any vinent

Les obres del castell de Montjuïc de Girona hauran d'esperar fins a l'any que ve. Uns aspectes tècnics que tenen a veure amb la seguretat i la protecció del patrimoni han fet endarrerir l'inici dels treballs que estaven previstos per a aquest any. És més, encara no s'han licitat les obres a l'espera de solucionar aquestes qüestions.

L'Ajuntament vol transformar el castell de Montjuïc en un punt cultural i d'estada a l'aire lliure amb l'objectiu de donar vida a aquest espai històric. Actualment, els operaris estan fent nous càlculs de les estructures internes del castell, en concret, de la cisterna. Sobre el terreny s'ha comprovat que aquest punt, que es convertirà en un espai escènic i cultural, necessita una major protecció. És per aquest motiu que s'estan elaborant nous càlculs sobre com ha de ser la llosa que protegirà la cisterna. Així ho ha explicat el tinent d'alcaldia de l'Àrea de Territori de l'Ajuntament, Lluís Martí.

A més, també s'ha aprofitat aquest procés per estudiar com es pot millorar la protecció de l'entrada del castell. Tot amb l'objectiu de «protegir» el patrimoni.

L'objectiu inicial del consistori era poder licitar les obres i iniciar els treballs aquest any, però els aspectes tècnics descrits han fet retardar el començament dels treballs. La licitació de les obres es podria dur a terme a finals d'aquest any, tot i que Martí ho veu «complicat». Així que tot apunta que s'haurà d'esperar fins a l'any que ve.

Aquests nous càlculs també han suposat un sobrecost del projecte, però, segons explica el tinent d'alcalde, es tracta d'una partida mínima. «Aquest sobrecost és necessari per garantir la seguretat i la protecció del patrimoni», afirma Martí. El projecte tenia inicialment un pressupost de 109.967,97 euros (IVA exclòs).

D'altra banda, l'Ajuntament ha millorat l'accessibilitat a la casa del governador del castell amb una rampa. Els treballs de col·locació d'aquesta infraestructura ja han gairebé finalitzat, explica el tinent de l'Àrea d'Urbanisme.