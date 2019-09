L'Agència Catalana de Turisme fa una crida a l'"optimisme" amb el turisme britànic tot i la incertesa del Brexit

L'Agència Catalana de Turisme ha volgut tranquil·litzar aquest dimecres els empresaris turístics de les comarques gironines sobre les possibles conseqüències del Brexit. El seu director, David Font, ha fet una crida a l'"optimisme", ja que ha assegurat que dos de cada cinc britànics volen viatjar en algun destí proper els següents dotze mesos i ha recordat que Catalunya és un mercat "ben posicionat" dins del Regne Unit. Tot i així, Font ha avançat que les reserves podrien arribar una mica més tard del normal de cara a la propera temporada, en funció de com es resol la sortida del Regne Unit de la Unió Europea. De tota manera, Font ha avançat que la variació de la lliura esterlina no ha de comportar una disminució en la despesa, ja que fins el mes de juliol els turistes britànics han gastat "gairebé un 13% més per turista i dia" en les seves vacances.