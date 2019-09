Girona porta al ple els sous dels escombriaires pactats per la vaga

L'Ajuntament de Girona ha convocat per a aquesta nit un ple extraorinari que ha de servir per ratificar les millores socials i salarials per als treballadors de Girona + Neta i que va servir per desconvocar la vaga del mes de maig, a les portes de Temps de Flors. Pel que fa al sou, la plantilla tindrà un augment salarial del 2,25% aquest any i del 2,75% l'any vinent. A més, els 114 peons veuran incrementat el seu complement per ser una categoria amb major esforç físic, ja que passarà dels 50 euros als 100 euros mensuals. L'augment s'anirà implementant en tres anys. (25%, 25% i 50%).

El ple també ha de servir per resoldre un conflicte que afecta 82 treballadors municipals. El consistori ha de valorar si s'anul·la un acord de l'any 2010 que afecta al cobrament excessiu de triennis de 82 treballadors. Un informe del secretari exposa que cap d'ells haurà de tornar els diners, tal com es temia.